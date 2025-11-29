СПЖ: митрополита Феодосия могли отравить тяжелыми металлами на Украине

На Украине отравили митрополита Феодосия, сообщает СПЖ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Союз православных журналистов сообщил о возможном отравлении митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), который находится под домашним арестом на Украине по делу о госизмене. По данным СПЖ, у иерарха обнаружено критическое состояние здоровья, есть основания предполагать отравление тяжелыми металлами.

«Стали известны подробности здоровья митрополита Черкасского и Каневского Феодосия и возможные причины его критического состояния. Есть основания утверждать, что иерарх был отравлен», — говорится на сайте СПЖ. Чуть более месяца назад у митрополита появились признаки необычного недомогания: часто повышалась температура, наблюдались резкие скачки давления — от очень высоких показателей до критически низких.

На этой неделе состояние Феодосия резко ухудшилось, анализы показали увеличение ряда показателей в 10–15 раз по сравнению с нормой, после чего по настоянию лечащего врача он был госпитализирован. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета.

В дальнейшем меру пресечения неоднократно меняли: в декабре отменили, оставив ночной домашний арест, а в июне 2024-го суд назначил круглосуточный домашний арест на 60 суток. В конце октября СПЖ сообщал о продлении меры пресечения еще на два месяца. Феодосию вменяют разжигание религиозной ненависти. Сейчас, по информации СПЖ, продолжается сильная интоксикация, состояние митрополита относительно стабильное, но он остается в больнице. Исследования на яды могут продлиться около месяца.