В ХМАО открылось движение по первому зимнику

В Ханты-Мансийском районе 29 ноября открылось движение по первому автозимнику. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Дорога соединила 13-й километр трассы Ханты-Мансийск — Талинка с населенным пунктом Белогорье.

«Управление автодорог Югры информирует о начале движения по зимнему автомобильному пути от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье», — сказано в сообщении. Специалисты провели все необходимые работы, включая установку дорожных знаков, чтобы обеспечить безопасность движения.