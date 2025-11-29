Логотип РИА URA.RU
В ХМАО открылось движение по первому зимнику

29 ноября 2025 в 16:53
Новый автозимник имеет протяженность более 19,6 километра

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Ханты-Мансийском районе 29 ноября открылось движение по первому автозимнику. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Дорога соединила 13-й километр трассы Ханты-Мансийск — Талинка с населенным пунктом Белогорье.

«Управление автодорог Югры информирует о начале движения по зимнему автомобильному пути от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье», — сказано в сообщении. Специалисты провели все необходимые работы, включая установку дорожных знаков, чтобы обеспечить безопасность движения.

Общая протяженность зимней дороги превышает 19,6 километра. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность и внимательность при движении.

