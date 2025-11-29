Курганские хоккеисты «Зауралья» проиграли матч аутсайдеру чемпионата

«Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в самом начале овертайма „Зауралье“ осталось в меньшинстве и пропустило. Поражение от аутсайдера 1:2, которому нет оправдания», — сообщается в паблике ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».