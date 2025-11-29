Курганские хоккеисты «Зауралья» проиграли матч аутсайдеру чемпионата
Курганцы уступили победу в гостевом матче
Команда ХК «Зауралье» из Кургана уступила победу саратовскому клубу «Кристалл». Об этом рассказали представители курганской команды.
«Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в самом начале овертайма „Зауралье“ осталось в меньшинстве и пропустило. Поражение от аутсайдера 1:2, которому нет оправдания», — сообщается в паблике ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
Голы забили:
- 0:1 – Константин Рыжов;
- 1:1 – Захар Польшаков;
- 2:1 – Никита Червонцев.
Курганцы приехали в Саратов после крайне неудачной домашней серии, отбросившей команду за пределы ТОП-16. Соответственно, в игре с одним из аутсайдеров регулярки хоккеисты «Зауралья» надеялись на победу.
