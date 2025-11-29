Логотип РИА URA.RU
Курганские хоккеисты «Зауралья» проиграли матч аутсайдеру чемпионата

29 ноября 2025 в 16:56
Курганцы уступили победу в гостевом матче

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Команда ХК «Зауралье» из Кургана уступила победу саратовскому клубу «Кристалл». Об этом рассказали представители курганской команды.

«Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в самом начале овертайма „Зауралье“ осталось в меньшинстве и пропустило. Поражение от аутсайдера 1:2, которому нет оправдания», — сообщается в паблике ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

Голы забили:

  • 0:1 – Константин Рыжов;
  • 1:1 – Захар Польшаков;
  • 2:1 – Никита Червонцев.

Курганцы приехали в Саратов после крайне неудачной домашней серии, отбросившей команду за пределы ТОП-16. Соответственно, в игре с одним из аутсайдеров регулярки хоккеисты «Зауралья» надеялись на победу.

Комментарии (4)
  • Внимательный читатель
    29 ноября 2025 17:05
    на завод пусть идут работать, больше толку.
  • Горожанка
    29 ноября 2025 17:05
    Двигаться надо больше.
  • секретарь
    29 ноября 2025 17:05
    Это только игра. Не падать духом.
  • Вася
    29 ноября 2025 16:58
    Я верю в нашу команду!
