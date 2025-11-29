Скандал с избиением фигуристки Костылевой академии Плющенко разрастается: жалобы дошли до ГД и органов опеки

В соцсети попали кадры, на которых, предположительно, мать фигуристки бьет ее в живот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующая чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева и воспитанница академии «Ангелы Плющенко», предположительно, систематически подвергалась насилию со стороны матери. Видео, на котором Ирина Костылева наносит девочке удар в живот, обнародовала продюсер Яна Рудковская. Кроме того, муж Рудковской, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать девочки.

Сама же Костылева уверена, что ее дочь дала согласие на публикацию кадров в интернете намеренно. Тем самым фигуристка якобы хочет посадить родную мать в тюрьму. URA.RU рассказывает, как вместо восхищения достижениями результатов Елены Костылевой все обсуждают происходящее в ее семье.

Успехи Костылевой в спорте

Тарасова назвала спортсмену уникумом, оценив ее успехи в фигурном катании

Четырнадцатилетняя Елена Костылева с марта 2024 года занимается под руководством Евгения Плющенко. В сезоне 2024/25 она продемонстрировала заметный прогресс на льду. Юной спортсменке удалось выполнить шесть элементов ультра-си в рамках двух программ, а также одержать победы на наиболее значимых юниорских соревнованиях — первенстве России и финале юниорского Гран-при.

Фигуристка также продемонстрировала впечатляющий прогресс в исполнении сложных элементов. В своих выступлениях она включила в программу каскад тройной аксель плюс тройной тулуп в короткой программе, а в произвольной — два тройных акселя, четверной тулуп и два четверных сальхова. Ее достижения отметила известный тренер Татьяна Тарасова.

«То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Леной надо восхищаться, пока это возможно. Она уникум!» — сказала Тарасова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Темная сторона домашней жизни семьи Костылевых

Рудковская придала огласке то, что происходило в семье Костылевых последние 1,5 года

В ходе развития ситуации стало известно, что мать перспективной фигуристки Ирина Костылева, предположительно, на протяжении определенного периода применяла в отношении дочери как психологическое, так и физическое насилие. Огласке историю фигуристки 28 ноября предала супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Она опубликовала видео, на котором видно, как Ирина Костылева якобы наносит дочери удар кулаком в живот, бросает ее на пол и затем принудительно снимает с нее коньки.

«Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены — Валерия (ее законного представителя) — на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда», — написала Рудковская в своем telegram-канале, приложив запись с видеокамеры.

24 ноября Елена Костылева записала видео, на котором показала свежие следы побоев. Их также опубликовала у себя в соцсетях продюсер. К посту она приложила фото, на которых видны кровоподтеки на руках и шее фигуристки. Кроме того, Рудковская выложила в сеть письменное согласие отца спортсменки, в котором тот разрешает публиковать фото и видео с фиксацией телесных побоев.

«Полтора года мы пытались договориться, пытались защитить Лену, пытались очень много сделать для этой девочки. За это время наша с Евгением жизнь превратилась в какой-то бесконечный ад», — написала Рудковская в telegram-канале.

По словам продюсера, она с мужем неоднократно обращалась в компетентные органы, но спортсменка и ее мать просили не давать ход делу

Продюсер также добавила, что после каждого подобного раза она вместе с Плющенко заявляли о насилии в правоохранительные органы и опеку. Однако ход делу не давали просьбы фигуристки и обещания ее матери больше так не поступать. Но ситуация 24 ноября, по словам Рудковской, изменило все. После этого она решила уведомить общественность о том, что происходит в семье Костылевых.

«После каждого раза, когда нас становилось известно о насилии в адрес нашей фигуристки, мы вызывали органы власти: полицию, опеку, представителя по делам несовершеннолетних. Но каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать. <...> Вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории», — сообщила продюсер.

Плющенко обратился к детскому омбудсмену

По словам Плющенко, мать фигуристки не устроила девочку в новую школу после ее ухода с предыдущего места учебы

В свою очередь Плющенко сообщил, что Елена Костылева якобы уже полтора года не имеет учебников, так как ее мать не оформила ее в новую школу после ухода с предыдущего места обучения. Кроме того, олимпийский чемпион указал на то, что мать девочки, с его слов, находится под наблюдением органов опеки в связи с фактами жестокого обращения с ребенком. Кроме того, он уже направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Яна Александровна [Рудковская] лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму из полиции, раз за разом предоставляя ей шансы прийти в себя. Давала за нее поручительство опеке! Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили», — написал Плющенко в своем telegram-канале.

Костылева-старшая считает, что «ее дочь начала первой»

Мать девочки писала в соцсетях, что та якобы первой пнула ее коньком в живот

В соцсетях Костылевой-старшей появилось сообщение, в котором она прокомментировала видео с избиением своей дочери. Женщина отметила, что спортсменка начала первой, пнув свою мать. На что Ирина Костылева дала сдачи в ответ.

«Лена пнула в меня коньком. Я ответила ей тем же. Я начала снимать с нее коньки без чехлов. Она пнула меня. Я ее. И что? Почему я должна терпеть хамство ребенка к матери?» — написала Костылева-старшая в своем telegram-канале.

Хотя ранее женщина писала, что никаких побоев своему ребенку она никогда не наносила. Об этом мать спортсменки также написала в соцсетях.

«Да сам Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон серого костюмчика и закрыла дверь раздевалки. Он стоял в коридоре в двух метрах от двери. И если бы был какой-то компромат в виде побоев и криков, он бы вошел в раздевалку. Он этого не сделал. Значит, никаких побоев не было и это ложь», — сообщала Ирина Костылева.

После публикацией Рудковской кадров в интернете, женщина сообщила, что ее дочь хочет посадить свою мать в тюрьму, поскольку дала согласие на обнародование подобных материалов. Кроме того, Костылева-старшая сказала, что ожидает ухудшения результатов своего ребенка.

По мнению матери, данный скандал не пойдет на пользу ее дочери, а лишь ухудшит результаты спортсменки

«Снять побои и написать заяву против собственного ребенка? Я пока этого не сделала. Но дочь Елена дала согласие на публикацию кадров в Интернете… И хочет засадить меня в тюрьму по просьбе ее тренера… Ну, если хочет распрощаться со своей спортивной карьерой? Велком. Умываю руки. Ждем провала по всем позициям. Сколько можно бороться за нее, если она сама себя сливает? Теперь запасаемся попкорном и ждем позора», — пишет «Чемпионат», ссылаясь на слова Ирины Костылевой, которая та публиковала в своем telegram-канале.

Примечательно, что все эти три сообщения на момент публикации материала были удалены. В telegram-канале матери фигуристки нет ни одного сообщения, о которых ранее писали в СМИ.

Что может грозить матери спортсменки, если факт побоев подтвердится

В зависимости от уголовной статьи, к матери фигуристки могут быть применены разные наказания, отмечают юристы

В отношении Ирины Костылевой может быть возбуждено уголовное дело по статье 117, части второй — «Истязание в отношении несовершеннолетнего». По информации адвоката по уголовным делам Максима Сильвестри (Калинова), речь идет о систематических побоях, что квалифицируется как тяжкое преступление и карается сроком от трех до семи лет лишения свободы.

«Побои были систематическими, а значит, это тяжкое преступление по статье 117, части второй („Истязание в отношении несовершеннолетнего“), за которое дают от трех до семи лет лишения свободы. <...> Думаю, что реальный срок матери не дадут, но условный ей грозит», — сказал Сильвестри в беседе с «Газетой.Ru».

Адвокат Александр Добровинский уверен, что после огласки произошедшего дело может получить новый оборот. В частности, мать спортсменки может быть лишена родительских прав.

«Маме Костылевой многое может грозить — лишение родительских прав, а также может быть возбуждено уголовное дело. Там уже наказание либо штраф, либо лишение свободы до двух лет [по уголовной статье о побоях]», — сказал Добровинский, слова которого приводит Mail.ru.

В Госдуме также поддержали Плющенко в этом конфликте. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев уверен, что фигурист делает все правильно. «Он прекрасно знает, что такое спорт и что в спорте самое главное — дисциплина. И это накладывает ответственность не только на ребенка, но и на родителей. Но это не дает основания жестоко относиться к детям», — сказал депутат «РИА Новости Спорт».