Зеленский дал тайные директивы своей делегации перед поездкой в США

Что именно написано в документах, которые опубликованы на сайте президента Украины, неизвестно Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определил секретные директивы украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах с США, другими международными партнерами, а также и с Россией. Этот документ опубликован на сайте Зеленского.

«Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации... (добавляются, тайно)», — написано в тексте распоряжения. До этого Зеленский отметил, что его делегация уже вылетела в США для обсуждения мирного плана.

Ранее Зеленский проинформировал о том, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. Впоследствии глава государства утвердил указ об увольнении Ермака. Все это произошло на фоне внезапных обысков, которые связаны с коррупцией.

