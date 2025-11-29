Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский дал тайные директивы своей делегации перед поездкой в США

29 ноября 2025 в 16:58
Что именно написано в документах, которые опубликованы на сайте президента Украины, неизвестно

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определил секретные директивы украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах с США, другими международными партнерами, а также и с Россией. Этот документ опубликован на сайте Зеленского. 

«Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации... (добавляются, тайно)», — написано в тексте распоряжения. До этого Зеленский отметил, что его делегация уже вылетела в США для обсуждения мирного плана. 

Ранее Зеленский проинформировал о том, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. Впоследствии глава государства утвердил указ об увольнении Ермака. Все это произошло на фоне внезапных обысков, которые связаны с коррупцией. 

Кроме того, стало известно, что администрация США ведет работу над планом по урегулированию ситуации на Украине, однако детали пока не раскрываются, так как процесс разработки еще не завершен. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Россия готова к переговорам и сохраняет позицию, озвученную в Анкоридже.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

