Зеленский дал тайные директивы своей делегации перед поездкой в США
Что именно написано в документах, которые опубликованы на сайте президента Украины, неизвестно
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определил секретные директивы украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах с США, другими международными партнерами, а также и с Россией. Этот документ опубликован на сайте Зеленского.
«Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации... (добавляются, тайно)», — написано в тексте распоряжения. До этого Зеленский отметил, что его делегация уже вылетела в США для обсуждения мирного плана.
Ранее Зеленский проинформировал о том, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. Впоследствии глава государства утвердил указ об увольнении Ермака. Все это произошло на фоне внезапных обысков, которые связаны с коррупцией.
Кроме того, стало известно, что администрация США ведет работу над планом по урегулированию ситуации на Украине, однако детали пока не раскрываются, так как процесс разработки еще не завершен. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Россия готова к переговорам и сохраняет позицию, озвученную в Анкоридже.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
