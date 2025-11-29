В Мариуполе открыли уникальный музей, посвященный героической борьбе города с нацизмом

В Мариуполе открыли музей «Поле битвы: Мариуполь» Фото: официальный сайт «Единой России»

В Мариуполе (ДНР) открылся музей «Поле битвы: Мариуполь», посвященный ключевым моментам истории города, который дважды боролся с нацистской оккупацией. В открытии музея принял участие секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин.

«Данный проект реализован по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В музей вложены частные инвестиции, в его создании принял участие президентский Фонд культурных инициатив. Общими усилиями мы получили место, где отражены очень сложные исторические события, происходившие в Мариуполе. Город два раза был в оккупации. Здесь видно, что и в период Великой Отечественной войны и в наши дни, к сожалению, нацизм и неонацизм существовали на нашей планете. Поэтому наша задача — сделать все, чтобы победить эту нечисть», — сказал Владимир Якушев. Его слова передает партия на своем официальном сайте.

Музей рассказывает о сложных исторических событиях, которые происходили в Мариуполе, в том числе об оккупации города и героизме его жителей. В составе экспозиционно-мемориального центра — тематические залы, интерактивные проекции и выставки артефактов, документов, фотографий и личных историй участников боевых действий.

В музее будут регулярно проводить лекции, семинары, кинопоказы и временные выставки. Кроме того, в здании расположится штаб общественной поддержки и региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, а также многофункциональный центр развития общественных инициатив.

Открытие музея произошло в рамках рабочей поездки Якушева в ДНР. В осмотре экспозиций также участвовали секретарь Донецкого регионального отделения партии, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполнительного комитета Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев.

В ДНР также подвели итоги конкурса проектов, направленных на поддержку ветеранов и участников СВО, патриотическое воспитание и общественный контроль в сфере ЖКХ. На реализацию победивших проектов направят шесть миллионов рублей. Об этом также сообщил Якушев на собрании первичных отделений в Мариуполе.