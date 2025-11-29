В Мариуполе открыли уникальный музей, посвященный героической борьбе города с нацизмом
В Мариуполе открыли музей «Поле битвы: Мариуполь»
Фото: официальный сайт «Единой России»
В Мариуполе (ДНР) открылся музей «Поле битвы: Мариуполь», посвященный ключевым моментам истории города, который дважды боролся с нацистской оккупацией. В открытии музея принял участие секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин.
Музей «Поле битвы: Мариуполь» рассказывает о ключевых моментах истории города, который дважды в своей истории подвергся нацистской оккупации
Фото: официальный сайт «Единой России»
«Данный проект реализован по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В музей вложены частные инвестиции, в его создании принял участие президентский Фонд культурных инициатив. Общими усилиями мы получили место, где отражены очень сложные исторические события, происходившие в Мариуполе. Город два раза был в оккупации. Здесь видно, что и в период Великой Отечественной войны и в наши дни, к сожалению, нацизм и неонацизм существовали на нашей планете. Поэтому наша задача — сделать все, чтобы победить эту нечисть», — сказал Владимир Якушев. Его слова передает партия на своем официальном сайте.
Музей рассказывает о сложных исторических событиях, которые происходили в Мариуполе, в том числе об оккупации города и героизме его жителей. В составе экспозиционно-мемориального центра — тематические залы, интерактивные проекции и выставки артефактов, документов, фотографий и личных историй участников боевых действий.
В музее будут регулярно проводить лекции, семинары, кинопоказы и временные выставки. Кроме того, в здании расположится штаб общественной поддержки и региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, а также многофункциональный центр развития общественных инициатив.
Музей представляет собой место, где отражены очень сложные исторические события, происходившие в Мариуполе
Фото: официальный сайт «Единой России»
Открытие музея произошло в рамках рабочей поездки Якушева в ДНР. В осмотре экспозиций также участвовали секретарь Донецкого регионального отделения партии, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполнительного комитета Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев.
В ДНР также подвели итоги конкурса проектов, направленных на поддержку ветеранов и участников СВО, патриотическое воспитание и общественный контроль в сфере ЖКХ. На реализацию победивших проектов направят шесть миллионов рублей. Об этом также сообщил Якушев на собрании первичных отделений в Мариуполе.
Первое место и призовой фонд в три миллиона рублей получил проект «Мастерская добрых дел» первичного отделения № 266 имени В. В. Ешина города Донецка. Второе место и два миллиона рублей — проект «Управдом» первичного отделения № 700 города Мариуполя. Третье место и миллион рублей — проект «Патриотический десант» первичного отделения № 205 города Донецка.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.