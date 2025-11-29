Пригожин сравнил Долину с «распятым Христом» из-за «отмены» певицы

Иосиф Пригожин считает, что Лариса Долина на фоне скандала с продажей квартиры также является жертвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Лариса Долина стала жертвой заговора и не заслужила той травли, с которой столкнулась из-за скандала с продажей квартиры и ее возвращением. Мужчина сравнил артистку с распятым Христом, которого все пытаются закидать камнями.

«Сказал бы, что [отмена концертов Долиной] — это какой-то заговор, специальная акция в ее сторону. С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей, с другой — Долина здесь оказалась в роли распятого Христа, которую все пытаются забить камнями», — заявил Пригожин в беседе с изданием «Абзац».

По его мнению, отмена концертов артистки наносит ущерб не только ей, но и организаторам мероприятий и зрителям. Проблемы с выступлениями Долиной отмечены в Хабаровске и Владивостоке — местные жители массово сдают билеты. Некоторые бренды также объявили персональный бойкот Долиной.

