Пригожин сравнил Долину с «распятым Христом» из-за «отмены» певицы
Иосиф Пригожин считает, что Лариса Долина на фоне скандала с продажей квартиры также является жертвой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Лариса Долина стала жертвой заговора и не заслужила той травли, с которой столкнулась из-за скандала с продажей квартиры и ее возвращением. Мужчина сравнил артистку с распятым Христом, которого все пытаются закидать камнями.
«Сказал бы, что [отмена концертов Долиной] — это какой-то заговор, специальная акция в ее сторону. С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей, с другой — Долина здесь оказалась в роли распятого Христа, которую все пытаются забить камнями», — заявил Пригожин в беседе с изданием «Абзац».
По его мнению, отмена концертов артистки наносит ущерб не только ей, но и организаторам мероприятий и зрителям. Проблемы с выступлениями Долиной отмечены в Хабаровске и Владивостоке — местные жители массово сдают билеты. Некоторые бренды также объявили персональный бойкот Долиной.
Скандал вокруг Ларисы Долиной начался после того, как она заявила об обмане при продаже квартиры в Хамовниках. Суд в марте 2025 года аннулировал сделку и вернул певице право собственности на недвижимость. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и породила термин «эффект Долиной», когда пенсионеры начали также проворачивать схемы по отмене сделок с недвижимостью. Сейчас артистка сталкивается с отменой концертов и бойкотом со стороны некоторых брендов и заведений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.