Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пригожин сравнил Долину с «распятым Христом» из-за «отмены» певицы

Пригожин сравнил Долину с распятым на кресте Христом
29 ноября 2025 в 17:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Иосиф Пригожин считает, что Лариса Долина на фоне скандала с продажей квартиры также является жертвой

Иосиф Пригожин считает, что Лариса Долина на фоне скандала с продажей квартиры также является жертвой

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Лариса Долина стала жертвой заговора и не заслужила той травли, с которой столкнулась из-за скандала с продажей квартиры и ее возвращением. Мужчина сравнил артистку с распятым Христом, которого все пытаются закидать камнями.

«Сказал бы, что [отмена концертов Долиной] — это какой-то заговор, специальная акция в ее сторону. С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей, с другой — Долина здесь оказалась в роли распятого Христа, которую все пытаются забить камнями», — заявил Пригожин в беседе с изданием «Абзац».

По его мнению, отмена концертов артистки наносит ущерб не только ей, но и организаторам мероприятий и зрителям. Проблемы с выступлениями Долиной отмечены в Хабаровске и Владивостоке — местные жители массово сдают билеты. Некоторые бренды также объявили персональный бойкот Долиной. 

Продолжение после рекламы

Скандал вокруг Ларисы Долиной начался после того, как она заявила об обмане при продаже квартиры в Хамовниках. Суд в марте 2025 года аннулировал сделку и вернул певице право собственности на недвижимость. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и породила термин «эффект Долиной», когда пенсионеры начали также проворачивать схемы по отмене сделок с недвижимостью. Сейчас артистка сталкивается с  отменой концертов и бойкотом со стороны некоторых брендов и заведений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал