В Перми перед Днем матери вырастут цены на цветы и подарки
Средняя цена букета на День матери в Перми составит 3370 рублей
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Перми в преддверии Дня матери ожидается рост цен на цветы. Средняя цена букета в праздник составит 3370 рублей. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
«Основной объем заказов ожидается в предпраздничные дни, с 27 по 29 ноября. Эксперты прогнозируют, что средняя стоимость букета в Перми может вырасти не более чем на 5% и составит 3370 рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Среди самых популярных цветов — французские и кустовые розы, диантусы и хризантемы нежных, пастельных оттенков.
В прошлом году пермяки активно заказывали к празднику дубайский шоколад, однако в этом ноябре спрос на него упал на 91%. Альтернативными подарками в прошлом году были клубника в шоколаде и бенто-торты — эта тенденция, по прогнозам, сохранится. Стоимость ягодного десерта перед праздником в среднем составит 2171 рубль — это на 21% дороже, чем в прошлом году. Цена бенто-торта достигнет 1545 рублей, что на 8% превышает показатели прошлого года.
