В Перми перед Днем матери вырастут цены на цветы и подарки

Букет ко Дню матери пермякам обойдется в среднем в три тысячи рублей
29 ноября 2025 в 17:40
Средняя цена букета на День матери в Перми составит 3370 рублей

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми в преддверии Дня матери ожидается рост цен на цветы. Средняя цена букета в праздник составит 3370 рублей. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

«Основной объем заказов ожидается в предпраздничные дни, с 27 по 29 ноября. Эксперты прогнозируют, что средняя стоимость букета в Перми может вырасти не более чем на 5% и составит 3370 рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Среди самых популярных цветов — французские и кустовые розы, диантусы и хризантемы нежных, пастельных оттенков.

В прошлом году пермяки активно заказывали к празднику дубайский шоколад, однако в этом ноябре спрос на него упал на 91%. Альтернативными подарками в прошлом году были клубника в шоколаде и бенто-торты — эта тенденция, по прогнозам, сохранится. Стоимость ягодного десерта перед праздником в среднем составит 2171 рубль — это на 21% дороже, чем в прошлом году. Цена бенто-торта достигнет 1545 рублей, что на 8% превышает показатели прошлого года.

