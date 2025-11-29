В Перми перед Днем матери вырастут цены на цветы и подарки

«Основной объем заказов ожидается в предпраздничные дни, с 27 по 29 ноября. Эксперты прогнозируют, что средняя стоимость букета в Перми может вырасти не более чем на 5% и составит 3370 рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Среди самых популярных цветов — французские и кустовые розы, диантусы и хризантемы нежных, пастельных оттенков.

В прошлом году пермяки активно заказывали к празднику дубайский шоколад, однако в этом ноябре спрос на него упал на 91%. Альтернативными подарками в прошлом году были клубника в шоколаде и бенто-торты — эта тенденция, по прогнозам, сохранится. Стоимость ягодного десерта перед праздником в среднем составит 2171 рубль — это на 21% дороже, чем в прошлом году. Цена бенто-торта достигнет 1545 рублей, что на 8% превышает показатели прошлого года.