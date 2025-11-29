Спасатели потушили пожар в курганском селе Введенское. Видео
29 ноября 2025 в 17:27
Пожар возник в селе под Курганом
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В селе Введенское недалеко от Кургана спасатели потушили огонь в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России в регионе.
«Дом загорелся в селе Введенское из-за аварийного режима работы электросети. Пожар тушили 18 специалистов и 6 единиц техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Огонь бушевал на 100 квадратах, отметили в МЧС.
