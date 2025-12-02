Правда о гонорарах звезд: сколько получает Аллегрова за новогодние выступления

Ирина Аллегрова — постоянный лидер по стоимости обеспечения выступлений Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Один из самых высоких гонораров в предпраздничный сезон получает народная любимица Ирина Аллегрова. Об этом в эксклюзивном комментарии URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур.

По информации продюсера, выступление Ирины Аллегровой на корпоративе стоит от 20 миллионов рублей. В список самых высокооплачиваемых артистов также вошли Сергей Шнуров и группа «Руки вверх». «Сразу отмечу, что цифра зависит от даты, площадки и города», — уточнила Тур.

Продюсер объяснила, почему Аллегрова многие годы сохраняет статус одной из самых высокооплачиваемых артисток. «Ирина Александровна — удивительный феномен, — отметила Тур. — Она не позволила себе стать „вульгарной попсой“ — на сцене всегда выглядела достойно и профессионально».

При этом, как сообщила продюсер, в этом году новогодний сезон может принести артистке меньше доходов из-за отмены корпоративов крупными компаниями. «У нас несколько мероприятий было изменено», — констатировала Тур.

Отвечая на вопрос о феномене долгой популярности Аллегровой, продюсер связала это с дефицитом артистов такого уровня. «Молодежь пока не доросла до необходимых профессиональных стандартов», — заявила она.