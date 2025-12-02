Правда о гонорарах звезд: сколько получает Аллегрова за новогодние выступления
Ирина Аллегрова — постоянный лидер по стоимости обеспечения выступлений
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
Один из самых высоких гонораров в предпраздничный сезон получает народная любимица Ирина Аллегрова. Об этом в эксклюзивном комментарии URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур.
По информации продюсера, выступление Ирины Аллегровой на корпоративе стоит от 20 миллионов рублей. В список самых высокооплачиваемых артистов также вошли Сергей Шнуров и группа «Руки вверх». «Сразу отмечу, что цифра зависит от даты, площадки и города», — уточнила Тур.
Продюсер объяснила, почему Аллегрова многие годы сохраняет статус одной из самых высокооплачиваемых артисток. «Ирина Александровна — удивительный феномен, — отметила Тур. — Она не позволила себе стать „вульгарной попсой“ — на сцене всегда выглядела достойно и профессионально».
При этом, как сообщила продюсер, в этом году новогодний сезон может принести артистке меньше доходов из-за отмены корпоративов крупными компаниями. «У нас несколько мероприятий было изменено», — констатировала Тур.
Отвечая на вопрос о феномене долгой популярности Аллегровой, продюсер связала это с дефицитом артистов такого уровня. «Молодежь пока не доросла до необходимых профессиональных стандартов», — заявила она.
В завершение беседы Тур выразила мнение, что шоу-бизнес переживает не лучшие времена, но такие артисты, как Ирина Аллегрова, продолжают оставаться востребованными благодаря своему профессионализму и безупречной репутации.
