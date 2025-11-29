Тобольск и Сысерть создают новый туристический бренд «БажовЕршов»

Два города объединяет промышленная история и литературное наследие Бажова и Ершова Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Тобольск и Сысерть объединяют усилия для создания нового туристического бренда «БажовЕршов». Это стало результатом визита делегации Тобольска в Сысерть после участия в форуме «Города России», сообщил мэр Петр Вагин.

«Сысерть вдохновила нас на новые идеи. #БажовЕршов — это не просто хэштег, это станет новым брендом под эгидой которого, мы уже придумали ряд совместных проектов. Уверен, они привлекут туристов и укрепят наши города», — заявил глава Тобольска в своем telegram-канале.