Засекреченный немецкий план против России показывает, насколько сумасшедшее руководство находится в Берлине. С таким заявлением выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Мы действительно имеем дело с безумцами!» — заявил Флориан Филиппо. Такой пост он опубликовал в X.

Филиппо комментирует материал, опубликованный в WSJ. В статье говорится о том, что бундесвером разработан план на случай военного конфликта с Россией, который предусматривает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО к предполагаемой линии фронта на востоке.

