Во Франции изумились секретным планом Германии против России
Секретный план рассказывает про переброску военных в случае конфликта с Россией
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Засекреченный немецкий план против России показывает, насколько сумасшедшее руководство находится в Берлине. С таким заявлением выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Мы действительно имеем дело с безумцами!» — заявил Флориан Филиппо. Такой пост он опубликовал в X.
Филиппо комментирует материал, опубликованный в WSJ. В статье говорится о том, что бундесвером разработан план на случай военного конфликта с Россией, который предусматривает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО к предполагаемой линии фронта на востоке.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Однако, по его словам, западные политики продолжают использовать миф о российской угрозе для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.
