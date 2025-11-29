Бастрыкин запросил доклад о ДТП с детской командой в Челябинской области
Александр Бастрыкин заинтересовался, почему произошло ДТП с футбольной командой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Челябинской области, в результате которого пострадали дети из футбольной команды. Автобус с юными пассажирами съехал с дороги и перевернулся, передает пресс-служба СК РФ.
«Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Челябинской области, в результате которого пострадали пассажиры автобуса. Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла утром 29 ноября. Автобус двигался из Магнитогорска в Челябинск и вез футбольную команду. В какой-то момент машина съехала в кювет и перевернулась. Пострадали трое: два ребенка и взрослый. Их госпитализировали.
