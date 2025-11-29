Роспотребнадзор обратился к россиянам на фоне новостей о пандемии птичьего гриппа
Нет оснований для пандемии птичьего гриппа, уточнили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор обратился к россиянам из-за участившихся сообщений о потенциальной пандемии птичьего гриппа, которая по масштабу переплюнет COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент нет оснований прогнозировать подобный исход.
«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — заявили в Роспотребнадзоре. Там в настоящий момент разработали высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов вируса гриппа. Активно проводятся проверки лиц, которые работают с птицей, а также граждан, возвращающихся с заграничных поездок.
Помимо этого работает и государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который непрерывно отслеживает потенциальные риски, связанные с вирусами птичьего гриппа. Медицинское учреждение является одним из двух в мире сотрудничающих центров ВОЗ по изучению гриппа.
Центр «Вектор» анализирует более 10 тысяч образцов в год — среди них образцы от дикой и домашней птицы, а также от людей, которые по роду деятельности контактируют с птицей.
Опасения по поводу пандемии птичьего гриппа ранее высказывала директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти. Она отмечала потенциальную способность вируса адаптироваться к млекопитающим и человеку, а также отсутствие у человечества иммунитета к вирусу H5.
При этом ученая подчеркивала, что мир будет более готов к угрозе в случае мутации вируса благодаря имеющимся вакцинам и противовирусным средствам, но масштаб пандемии все равно может быть сильнее, чем при COVID-19.
