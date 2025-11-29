Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Роспотребнадзор обратился к россиянам на фоне новостей о пандемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор заверил, что пока нет оснований для пандемии птичьего гриппа
29 ноября 2025 в 17:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нет оснований для пандемии птичьего гриппа, уточнили в Роспотребнадзоре

Нет оснований для пандемии птичьего гриппа, уточнили в Роспотребнадзоре

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор обратился к россиянам из-за участившихся сообщений о потенциальной пандемии птичьего гриппа, которая по масштабу переплюнет COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент нет оснований прогнозировать подобный исход. 

«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — заявили в Роспотребнадзоре. Там в настоящий момент разработали высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов вируса гриппа. Активно проводятся проверки лиц, которые работают с птицей, а также граждан, возвращающихся с заграничных поездок.

Помимо этого работает и государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который непрерывно отслеживает потенциальные риски, связанные с вирусами птичьего гриппа. Медицинское учреждение является одним из двух в мире сотрудничающих центров ВОЗ по изучению гриппа.

Продолжение после рекламы

Центр «Вектор» анализирует более 10 тысяч образцов в год — среди них образцы от дикой и домашней птицы, а также от людей, которые по роду деятельности контактируют с птицей.

Опасения по поводу пандемии птичьего гриппа ранее высказывала директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти. Она отмечала потенциальную способность вируса адаптироваться к млекопитающим и человеку, а также отсутствие у человечества иммунитета к вирусу H5.

При этом ученая подчеркивала, что мир будет более готов к угрозе в случае мутации вируса благодаря имеющимся вакцинам и противовирусным средствам, но масштаб пандемии все равно может быть сильнее, чем при COVID-19.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал