Более 1,5 тысяч уральцев открыли новогодний сезон вместе с Дедами Морозами со всей России

В Свердловскую область приехали восемь Дедов Морозов со всей страны

В Арамиле (Свердловская область) 29 ноября состоялось официальное открытие новогоднего сезона. В Парке Сказов собрались новогодние волшебники из разных регионов страны, чтобы поздравить Урал Мороза с днем рождения. Праздник посетили около 1500 гостей не только из Свердловской области, но и из соседних регионов — Челябинской области и Пермского края.

«Уральская снегурочка, батюшка Февраль и гости Парка поздравляют Урал Мороза с днем рождения песнями и веселыми танцами. Байкальский Дед Мороз преодолел тысячи километров, чтобы поздравить Урал Мороза и подарить уральцам настоящий праздник», — сообщает корреспондент URA.RU сместа событий. В рамках фестиваля уральский волшебник подготовил сказочную миссию: посетители смогли собрать печати от волшебников в сказочный паспорт и получить неоновую палочку, с помощью которой зажгли огни на главной елке фестиваля.

Среди гостей были Тол Бабай из Удмуртии, Российская Снегурочка из Костромы, Буран Бай из Башкортостана, Дагестанский Дед Мороз, Иван Царевич из Кировской области, Байкальский Дед Мороз из Иркутской области, Уральская Снегурочка из Челябинска и Дед Боян с Сурией из Пензы. В честь праздника в парке прогремел салют.

