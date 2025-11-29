Военкор раскрыл потери ВСУ за все время СВО

На Украине опубликованы некрологи более 600 тысяч солдат ВСУ, заявил военкор Татринов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военкоры сообщили, что на Украине опубликовано 699 тысяч некрологов погибших военнослужащих. По словам журналиста Руслана Татаринова, данные актуальны на 27 ноября 2025 года.

«За время СВО на Украине опубликованы некрологи уже на 699 тысяч погибших содат ВСУ. Это не считая „без вести пропавших“ и тех, чьи данные затерялись», — уточнил Татаринов в беседе с «Комсомольской правдой». Военкор рассказал журналистам, что получает информацию о потерях украиснких сил с помощью специальной программы, которая собирает некрологи с украинских сайтов и из социальных сетей .

Он добавил, что больше всего некрологов опубликовано во Львовской области — более 80 тысячи. Следом идет Полтавская область.

Кроме того, по словам Татаринова, около 30 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести. На сайте Красного Креста указано, что число пропавших без вести составляет 28 881 человек. Военкор также обратил внимание на количество тел военнослужащих, переданных Россией Украине, предположив, что их число может достигать примерно 10 тысяч — это треть от числа пропавших без вести.