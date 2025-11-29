Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой
29 ноября 2025 в 17:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Трамп сообщил о решении закрыть воздушное пространство над территорией Венесуэлы. В обращении он попросил все авиакомпании, пилотов, а также лиц, занимающихся торговлей наркотиками и людьми, учесть, что полеты в воздушном пространстве над Венесуэлой и вблизи нее запрещены.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал