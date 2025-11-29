Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Казахстан экстренно переправил поставки нефть после атаки ВСУ

Казахстан экстренно перестраивает нефтяные маршруты после атаки на КТК
29 ноября 2025 в 18:02
Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщило об атаке на объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в районе порта Новороссийска. В результате нападения безэкипажных плавсредств выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения и выведено из строя.

В связи с инцидентом Казахстан экстренно активизировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты. Министерство энергетики подчеркивает недопустимость подобных действий в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры. «Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», — говорится в официальном комментарии ведомства.

Для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке начата реализация плана по перенаправлению нефти. Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан.

