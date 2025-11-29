Казахстан экстренно переправил поставки нефть после атаки ВСУ
Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министерство энергетики Республики Казахстан сообщило об атаке на объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в районе порта Новороссийска. В результате нападения безэкипажных плавсредств выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения и выведено из строя.
В связи с инцидентом Казахстан экстренно активизировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты. Министерство энергетики подчеркивает недопустимость подобных действий в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры. «Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», — говорится в официальном комментарии ведомства.
Для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке начата реализация плана по перенаправлению нефти. Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.