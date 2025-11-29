Свердловчане собрали 100 тонн гуманитарного груза для участников спецоперации

В составе груза — техника, оборудование, стройматериалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тысячи жителей Свердловской области собрали 100 тонн гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. В его состав вошли техника, оборудование, строительные материалы и другие необходимые вещи, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«100 тонн гуманитарного груза отправили сегодня нашим ребятам в зону специальной военной операции. Это огромная заслуга всех свердловчан! Самое ценное, что в составе — нужная бойцам техника, оборудование, строительные материалы. Волонтеры подготовили маскировочные сети. Чуть больше месяца остается до Нового года, поэтому в состав груза вошли сотни сладких новогодних подарков для детей из подшефного Тельмановского муниципального округа ДНР», — заявил Паслер в своем telegram-канале.