Свердловчане собрали 100 тонн гуманитарного груза для участников спецоперации
В составе груза — техника, оборудование, стройматериалы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тысячи жителей Свердловской области собрали 100 тонн гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. В его состав вошли техника, оборудование, строительные материалы и другие необходимые вещи, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«100 тонн гуманитарного груза отправили сегодня нашим ребятам в зону специальной военной операции. Это огромная заслуга всех свердловчан! Самое ценное, что в составе — нужная бойцам техника, оборудование, строительные материалы. Волонтеры подготовили маскировочные сети. Чуть больше месяца остается до Нового года, поэтому в состав груза вошли сотни сладких новогодних подарков для детей из подшефного Тельмановского муниципального округа ДНР», — заявил Паслер в своем telegram-канале.
Отмечается, что активное участие в сборе груза приняли однопартийцы из регионального отделения «Единой России», учебные заведения Екатеринбурга, предприниматели и волонтеры. Все они внесли свой вклад в подготовку гуманитарной помощи для бойцов и жителей новых регионов России.
