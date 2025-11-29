В Казахстане обвинили Украину в угрозе энергобезопасности для всего мира после атаки на КТК
Казахстан после атаки на КТК обвинил Украину в угрозе энергобезопасности во всем мире
Удары ВСУ по объектам морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) рискуют создать риски для глобальной энергетической безопасности всего мира. С таким мнением выступили в Министерстве энергетики Казахстана. Там в целом осудили действия Киева.
«Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности», — уточнили в казахстанском ведомстве. Сообщение с осуждением действий Украины размещено в telegram-канале ведомства.
Днем 29 ноября 2025 года в акватории порта Новороссийск были атакованы объекты морской инфраструктуры КТК. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 было серьезно повреждено и выведено из строя. Казахстан экстренно переправил поставки нефти.
