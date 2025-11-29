До 4 увеличилось количество жертв украинской атаки на Ростовскую область
При атаке ВСУ на Таганрог скончалась мирная жительница
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Таганроге умерла 76-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Смерть наступила утром 29 ноября.
Женщину доставили в Ростов для лечения, медики предприняли все возможные меры для стабилизации ее состояния, но организм не справился с полученными травмами. «Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моем личном контроле», — заявил губернатор
Кроме того, сообщается, что 29 ноября Таганрог вновь подвергся атаке. Ущерб от нее еще предстоит оценить — комиссия приступит к работе после того, как дадут разрешение саперы и следователи. Отмечено, что при последней атаке обошлось без жертв среди населения
- Сергей29 ноября 2025 18:45Когда же все это закончится? Погибают ни в чем не повинные люди! Светлая память погибшим и мужества родным!