До 4 увеличилось количество жертв украинской атаки на Ростовскую область

В Таганроге умерла 76-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Смерть наступила утром 29 ноября.

Женщину доставили в Ростов для лечения, медики предприняли все возможные меры для стабилизации ее состояния, но организм не справился с полученными травмами. «Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моем личном контроле», — заявил губернатор