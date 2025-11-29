Туск считает, что цели НАТО не должны меняться Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Lawrence Sena

НАТО специально создавалась для противостояния СССР. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед переговорами делегаций США и Украины по мирному плану.

«Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе ее лежала солидарность, а не эгоистические интересы», — написал Туск на своем канале в X.

Хоть Запад и пытается обвинить Россию в желании напасть на Европу, у Москвы таких планов нет. Президент России Владимир Путин ни раз называл безосновательными утверждения западных политиков о российской угрозе. По мнению российского лидера, подобные заявления используются для отвлечения внимания населения западных стран от внутренних проблем.

Продолжение после рекламы