Туск решил напомнить, зачем действительно создавалась НАТО
Туск считает, что цели НАТО не должны меняться
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Lawrence Sena
НАТО специально создавалась для противостояния СССР. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед переговорами делегаций США и Украины по мирному плану.
«Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе ее лежала солидарность, а не эгоистические интересы», — написал Туск на своем канале в X.
Хоть Запад и пытается обвинить Россию в желании напасть на Европу, у Москвы таких планов нет. Президент России Владимир Путин ни раз называл безосновательными утверждения западных политиков о российской угрозе. По мнению российского лидера, подобные заявления используются для отвлечения внимания населения западных стран от внутренних проблем.
Спустя время Путин отметил, что Россия готова зафиксировать «как угодно» положение о том, что она не намерена нападать на европейские страны. Сейчас главное для страны — это достижение целей СВО.
