Где в ХМАО платят больше всего: рейтинг отраслей по уровню зарплат

В секторе нефти и газа платят больше всего — более 110 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В октябре рынок труда ХМАО демонстрирует устойчивую востребованность специалистов топливно‑энергетического комплекса. Лидером по уровню заработной платы остается нефтегазовый сектор, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

«Топливно-энергетический комплекс Ханты-Мансийского автономного округа удерживает одни из самых высоких уровней оплаты труда в регионе. Направления, связанные с добычей ресурсов и обеспечением энергетической безопасности, продолжают формировать ядро рынка высоких зарплат», — рассказали аналитики.