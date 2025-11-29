Где в ХМАО платят больше всего: рейтинг отраслей по уровню зарплат
В секторе нефти и газа платят больше всего — более 110 тысяч рублей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В октябре рынок труда ХМАО демонстрирует устойчивую востребованность специалистов топливно‑энергетического комплекса. Лидером по уровню заработной платы остается нефтегазовый сектор, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».
«Топливно-энергетический комплекс Ханты-Мансийского автономного округа удерживает одни из самых высоких уровней оплаты труда в регионе. Направления, связанные с добычей ресурсов и обеспечением энергетической безопасности, продолжают формировать ядро рынка высоких зарплат», — рассказали аналитики.
Лидером по уровню оплаты труда остается сектор добычи, переработки и транспортировки нефти и газа: здесь средняя предлагаемая зарплата достигла 110 тысяч рублей. Второе место занимает отрасль добычи и переработки угля, руд и иных полезных ископаемых со средним предложением в 82 600 рублей. Третью строчку удерживает энергетика, где работодатели в среднем готовы платить 78 тысяч рублей.
