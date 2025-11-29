Сравнивают с Христом или называют бесстыжей: российские звезды спорят о скандале с Долиной

Звезды российского шоу-бизнеса как поддержали, так и раскритиковали ситуацию вокруг певицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация вокруг российской певицы Ларисы Долиной, которой суд отменил сделку по элитной квартире и вернул жилье артистке, продолжает набирать обороты. Вслед за сообщениями, что россияне массово сдают билеты на концерты артистки, а рестораны отказываются доставлять еду до ее квартиры, на сторону звезды встали представители российского шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Долина стала жертвой «культуры отмены», а певец Григорий Лепс сообщил, что певица никого не обманывала.

Однако нашлись и те, кто винит артистку в случившемся. В частности, певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) заявила, что после инцидента с квартирой Долиной она теперь не может продать собственную недвижимость, поскольку покупатели боятся заключать сделки со знаменитостями. Подробнее о реакции звезд на «эффект Долиной» — в материале URA.RU.

Кто поддерживает Долину в ситуации с ее квартирой

Иосиф Пригожин сравнил певицу с Христом

По словам продюсера, Долина оказалась заложницей ситуации

Долина стала жертвой «культуры отмены» и не заслуживает того, что с ней произошло. Так считает продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что певица, подобно покупательнице жилья Полине Лурье, которая потеряла недвижимость и денежные средства, оказалась в сложной ситуации помимо своей воли. По мнению Пригожина, через недовольство ситуацией вокруг Долиной российское общество выражает протест против работы судебной системы.

«Абсолютно убежден, что в этом деле две жертвы. <...> С одной стороны, усиление мер по защите недвижимости может спасти многих людей, но с другой — Долина оказалась в роли распятого Христа, которого все пытаются забить камнями. <...> При всем уважении к некоторым людям, я не согласен с оскорблениями и отменами в ее адрес, это за гранью понимания!» — сказал продюсер в интервью изданию «Абзац».

Григорий Лепс считает, что со стороны артистки не было обмана

Лепс призвал журналистов «не лезть» в дело Долиной

Певец Григорий Лепс утверждает, что звезда российского шоу-бизнеса никого не обманывала. Он призвал журналистов не раздувать скандал.

«Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить. Она в этом не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», — сказал Лепс, слова которого приводит «Абзац».

Станислав Садальский: в ситуации не виноваты ни Долина, ни Лурье

По мнению Садальского, компенсировать ущерб Лурье должно государство

Актер Станислав Садальский отметил, что певица стала жертвой мошенников. Он добавил, что, согласно приговору суда, квартиру ей вернули на законных основаниях. По мнению артиста, всему виной юридическая система, деятельность аферистов и случайное стечение обстоятельств.

«Кассационный суд аннулировал сделку по продаже украденной ранее мошенниками квартиры певицы Ларисы Долиной. Судья огласила вердикт, постановив, что кассационная жалоба Лурье должна быть оставлена без удовлетворения. Ну, если никто не виноват и все добросовестные, то виновато государство, и оно должно компенсировать всем все в полном объеме», — сообщил актер, слова которого публикует Pravda.ru.

Кто раскритиковал Долину

Никита Джигурда жестко ответил Садальскому

Джигурда отметил, что если Долина не исправит ситуацию, ее репутация будет испорчена

Актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, певец Никита Джигурда в жесткой форме ответил своему коллеге Станиславу Садальскому. Он отметил, что актеру стоило посоветовать Долиной вернуть все средства покупательнице. При этом певицу Джигурда назвал «бесстыжей».

«За Волочкову, Джигурду — стыдно! А за бесстыжую Ларису Долину не стыдно? Ты бы посоветовал, Стас, своей подруге, не дожидаясь решения Верховного суда, добровольно отдать людям честно купленную квартиру или вернуть покупателям 112 миллионов рублей. Иначе Лариса Долина-Кудельман войдет в историю России как злобный сказочный персонаж, красиво поющий о погоде в своем доме, но грабящий чужие дома!» — сообщил Джигурда в интервью StarHit.

Слава сообщила, что из-за Долиной у нее возникли проблемы с продажей жилья

Певица пожаловалась, что из-за ситуации с Долиной она столкнулась с проблемами при продаже квартиры

Певица Слава, известная своим прямолинейным стилем общения, позволила себе грубые высказывания в адрес народной артистки. В своих жалобах она отмечает трудности с продажей квартиры, необходимые средства от которой планировала направить на помощь старшей дочери в приобретении жилья и сестре, чтобы помочь с ремонтом.

«Из-за одной моей „любимой“ певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!» — передает слова Славы Life.ru.

Светлана Разина посчитала, что «эффект Долиной» плохо отразится на артистах

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина согласилась с мнением Славы о том, что Долина усложнила жизнь своим звездным коллегам. Певица назвала данную ситуацию «вопиющей».

«Это вопиющая ситуация. При ее возможностях и связях найти мошенников — как два пальца об асфальт. „Эффект Долиной“ плохо отразится на артистах. Скоро начнут за ручку отводить с нотариусом к врачу. Это унизительная процедура, тем более для певицы. Мы видим ее по телевизору в записи, а она в этот момент стоит у психотерапевта на приеме, получает справку о том, что нормальная», — сказала Разина в разговоре с «Абзацем».

Наталья Штурм призвала Долину вернуть деньги Лурье

Певица, исполнительница хита «Окончен школьный роман» Наталья Штурм считает, что если Долиной важна ее репутация, то она отдаст деньги Полине Лурье. Звезда 90-х полагает, что только лишь сама артистка способна остановить волну хейта в ее сторону.

«Ларису Долину накрыло цунами народного гнева. Если ей наплевать, это другое дело. Если ей важна ее репутация в глазах народа, то красиво было бы отдать деньги Полине Лурье. Это справедливо, ведь честный покупатель остался и без денег, и без квартиры. И дело не в том, обманули ли саму Ларису Александровну. В глазах народа она виновница. Никому не интересны детали, это как снежный ком. Но в ее власти остановить поток ненависти», — поделилась Штурм в интервью «Абзацу».

Алана Мамаева призвала отдать квартиру Долиной покупательнице

Модель и интернет-звезда Алана Мамаева высказалась по поводу ситуации с квартирой Ларисы Долиной. По мнению Мамаевой, решение суда, который вернул недвижимость певице, является несправедливым, поскольку покупательница в итоге осталась без средств.

«Квартиру должны были присудить покупательнице, а Лариса Долина пусть подает в суд на мошенников, которым она отдала деньги! Это мое мнение», — написала Мамаева в своем telegram-канале.

Алена Водонаева указала на нечестность Долиной

Водонаева отметила, что певица нечестно обошлась с покупательницей

Телеведущая и модель Алена Водонаева обвинила артистку в нечестном отношении к покупательнице. По ее мнению, Долина «присвоила себе деньги» Полины Лурье.

«Покупательница осталась без денег. То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным прозрачным способом купил у нее квартиру», — написала Водонаева у себя в telegram-канале.

Долиной дали советы, как восстановить репутацию

По мнению пиарщика Романа Масленникова, одной из ключевых ошибок Ларисы Долиной стала ее чрезмерная замкнутость. Певица не давала никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации и даже добилась закрытия судебных заседаний. Масленников считает, что, если бы артистка поделилась с публикой подробностями произошедшего, люди могли бы понять и посочувствовать ей. Однако вместо этого Долина заняла позицию отстраненности и полностью избегала обсуждений данной темы, что не свойственно человеку, оказавшемуся в роли жертвы.

«Вторая ошибка артистки — отсутствие самоиронии. И третья — она ничего не сделала, чтобы как-то снивелировать эту ситуацию. Например, прекрасной идеей было бы ей дать благотворительный концерт, доходы от которого пошли бы на какое-то хорошее дело. Я бы предложил ей выпустить песню, в которой была бы информация, помогающая бороться с телефонными мошенниками. И даже снять клип на нее», — сказал Масленников в беседе с aif.ru.

Музыкальный критик Павел Рудченко посоветовал Ларисе Долиной наладить контакт с Полиной Лурье — покупательницей ее квартиры. По мнению эксперта, это может помочь певице восстановить репутацию после скандала.

«Для прекращения „отмены“ в народе Долиной необходимо пойти на репутационные шаги: первым из них могут стать переговоры с Лурье, покупательницей ее квартиры. Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем, а не отгораживаться от сложившейся ситуации», — посоветовал Рудченко.

Что произошло с квартирой Долиной

Певица в августе 2024 года призналась, что попалась на уловки мошенников. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей 34-летней матери-одиночке Полине Лурье. Артистка думала, что помогает полиции поймать преступников и что сделка — фиктивная.

В результате судебного разбирательства Хамовнический районный суд 28 марта восстановил право собственности Ларисы Долиной на элитную недвижимость. Впоследствии Лурье подала встречный иск, утверждая, что сделка являлась законной. Однако 27 ноября Второй кассационный суд принял решение, в результате которого Лурье лишилась и жилья, и всей потраченной на недвижимость суммы.

Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября вынес окончательное решение о возвращении недвижимости артистке. Кроме того, курьеры Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев были осуждены и оштрафованы. Согласно материалам дела, они причастны к хищению у певицы свыше 175 миллионов рублей и лишению ее прав на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей.

В ходе и после указанных событий россияне призвали к бойкоту Долиной. По мнению людей, ситуация выглядела как продуманная схема, благодаря которой артистка не только восстановила права на жилье, но и получила значительный финансовый доход. В СМИ появилась информация, что люди массово сдают билеты на концерты певицы, один из московских ресторанов убрал с сайта и из социальных сетей анонс выступления певицы в новогоднюю ночь. Другой ресторан и вовсе выпустил заявление, в котором указал, что до тех пор, пока Долина не вернет деньги покупательнице, в ее квартиру не будут доставлять продукцию бренда.