Общество

Курганскую станцию переливания крови признали одной из лучших в стране

29 ноября 2025 в 19:02
Курганская медорганизация получила награду

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Москве признали Курганскую областную станцию переливания крови одной из лучших в России. Об этом рассказали представители станции.

«В Музее Победы на торжественной церемонии награждения курганская станция переливания крови стала призером в почетной номинации „Инициативы года защитника Отечества в сфере донорства“. Эта награда — признание общего труда», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».

Организации вручили диплом в Москве

Фото: паблик Курганской областной станции переливания крови ВК

Курганская областная станция переливания крови, признанная одной из лучших в России, ранее обращалась с просьбой откликнуться доноров с группами крови O (I) Rh + и А (II) Rh + из-за высокой потребности. Станция продолжает работу, помогая пациентам, нуждающимся в переливании крови.

