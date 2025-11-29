Курганскую станцию переливания крови признали одной из лучших в стране
Курганская медорганизация получила награду
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Москве признали Курганскую областную станцию переливания крови одной из лучших в России. Об этом рассказали представители станции.
«В Музее Победы на торжественной церемонии награждения курганская станция переливания крови стала призером в почетной номинации „Инициативы года защитника Отечества в сфере донорства“. Эта награда — признание общего труда», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».
Организации вручили диплом в Москве
Фото: паблик Курганской областной станции переливания крови ВК
Курганская областная станция переливания крови, признанная одной из лучших в России, ранее обращалась с просьбой откликнуться доноров с группами крови O (I) Rh + и А (II) Rh + из-за высокой потребности. Станция продолжает работу, помогая пациентам, нуждающимся в переливании крови.
