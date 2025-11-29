Курганскую станцию переливания крови признали одной из лучших в стране

Курганская медорганизация получила награду Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Москве признали Курганскую областную станцию переливания крови одной из лучших в России. Об этом рассказали представители станции.

«В Музее Победы на торжественной церемонии награждения курганская станция переливания крови стала призером в почетной номинации „Инициативы года защитника Отечества в сфере донорства“. Эта награда — признание общего труда», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».

Организации вручили диплом в Москве Фото: паблик Курганской областной станции переливания крови ВК