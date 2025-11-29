Ермаку предложили пойти на фронт обычным солдатом
Андрей Ермак был уволен с должности главы Офиса президента Украины 28 ноября
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку предложили стать оператором беспилотника в ВСУ. Инициатива принадлежит офицеру ВСУ Татьяне Черновол. Предложение прозвучало на фоне недавнего увольнения Ермака с должности после обысков по делу о коррупции.
«Готова взять Ермака в свой взвод. Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем лишь своими подвалами-позициями и боевой работой, никаких контактов и публичности», — написала она в соцсетях.
Черновол отметила, что Ермак сможет начать с роли второго номера — снаряжать дрон боеприпасом, выносить на взлет, работать штурманом, а затем, возможно, стать пилотом беспилотника. Накануне Ермак был уволен с должности главы офиса Зеленского после обысков по делу о коррупции.
Указ лично подписал президент страны Владимир Зеленский. Данное событие вызвало бурный шквал сообщений в западной прессе, в мировых СМИ отмечают, что инцидент — это настоящее «политическое землетрясение».
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
- ...29 ноября 2025 18:49А что не штуомовой отряд?