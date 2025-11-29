Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Ермаку предложили пойти на фронт обычным солдатом

29 ноября 2025 в 18:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Андрей Ермак был уволен с должности главы Офиса президента Украины 28 ноября

Андрей Ермак был уволен с должности главы Офиса президента Украины 28 ноября

Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку предложили стать оператором беспилотника в ВСУ. Инициатива принадлежит офицеру ВСУ Татьяне Черновол. Предложение прозвучало на фоне недавнего увольнения Ермака с должности после обысков по делу о коррупции.

«Готова взять Ермака в свой взвод. Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем лишь своими подвалами-позициями и боевой работой, никаких контактов и публичности», — написала она в соцсетях. 

Черновол отметила, что Ермак сможет начать с роли второго номера — снаряжать дрон боеприпасом, выносить на взлет, работать штурманом, а затем, возможно, стать пилотом беспилотника. Накануне Ермак был уволен с должности главы офиса Зеленского после обысков по делу о коррупции.

Продолжение после рекламы

Указ лично подписал президент страны Владимир Зеленский. Данное событие вызвало бурный шквал сообщений в западной прессе, в мировых СМИ отмечают, что инцидент — это настоящее «политическое землетрясение». 

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал