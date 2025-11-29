В Росавиации сделали заявление после слухов, что самолеты A320 уязвимы к солнечной радиации

В Росавиации заверили, что самолеты A320, эксплуатируемые Россией, безопасны для полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшая авиастроительная компания в мире Airbus накануне заявила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого для солнечной радиации. В ответ на это в Росавиации уточнили, что это не относится к тем самолетам, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями.

«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — уточнили в ведомстве. В сво очередь в Аэрофлоте сообщили журналистам, что самолеты A320, которые эксплуатируются авиакомпанией, соответствуют всем требованиям безопасности полетов,

В настоящий момент авиакомпания «Аэрофлот» обладает флотом из 93 самолетов данного семейства. В свою очередь авиакомпания «Россия» располагает 26 бортами.

Продолжение после рекламы