В Росавиации сделали заявление после слухов, что самолеты A320 уязвимы к солнечной радиации

29 ноября 2025 в 18:46
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшая авиастроительная компания в мире Airbus накануне заявила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого для солнечной радиации. В ответ на это в Росавиации уточнили, что это не относится к тем самолетам, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. 

«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — уточнили в ведомстве. В сво очередь в Аэрофлоте сообщили журналистам, что самолеты A320, которые эксплуатируются авиакомпанией, соответствуют всем требованиям безопасности полетов,

В настоящий момент авиакомпания «Аэрофлот» обладает флотом из 93 самолетов данного семейства. В свою очередь авиакомпания «Россия» располагает 26 бортами.

В ноябре также сообщалось, что в России возможна полная остановка парка самолетов и ухода с рынка в ближайшие три — пять лет. Сейчас в эксплуатации у гражданских структур в РФ находится около 100 грузовых воздушных судов. 

