При пожаре в жилом доме в ХМАО пожарные спасли ребенка и двоих взрослых
Пожар произошел в жилом доме во втором микрорайоне Лянтора
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Лянторе (ХМАО) из горящего дома во втором микрорайоне пожарные эвакуировали ребенка и двух взрослых. По информации пресс-службы МЧС Югры, на момент прибытия спасателей из окна квартиры, расположенной на первом этаже, шел густой черный дым.
«Звенья газодымозащитной службы спасли трех человек, среди них — ребенок. Пожарные надели на людей самоспасатели и вывели их из плотного задымления в безопасную зону», — говорится в сообщении ведомства. Еще два человека смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных.
Сигнал о пожаре поступил в 10:21, а спустя четыре минуты спасательные подразделения уже были на месте. К 10:45 огнеборцы локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров, а уже в 10:48 открытое горение было полностью ликвидировано. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.
