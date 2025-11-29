Логотип РИА URA.RU
При пожаре в жилом доме в ХМАО пожарные спасли ребенка и двоих взрослых

29 ноября 2025 в 18:50
Пожар произошел в жилом доме во втором микрорайоне Лянтора

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Лянторе (ХМАО) из горящего дома во втором микрорайоне пожарные эвакуировали ребенка и двух взрослых. По информации пресс-службы МЧС Югры, на момент прибытия спасателей из окна квартиры, расположенной на первом этаже, шел густой черный дым.

«Звенья газодымозащитной службы спасли трех человек, среди них — ребенок. Пожарные надели на людей самоспасатели и вывели их из плотного задымления в безопасную зону», — говорится в сообщении ведомства. Еще два человека смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных.

Сигнал о пожаре поступил в 10:21, а спустя четыре минуты спасательные подразделения уже были на месте. К 10:45 огнеборцы локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров, а уже в 10:48 открытое горение было полностью ликвидировано. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.

