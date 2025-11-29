В электропоезде «Финист» появились снежные барсы из Пермского зоопарка

Мобильная фотовыставка с барсами будет работать до конца декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В салоне электропоезда «Финист», курсирующего на пригородных маршрутах, появились фотографии снежных барсов из пермского зоопарка. СвЖД организовала мобильную фотовыставку, которая будет радовать пассажиров до конца декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Организовали мобильную фотовыставку с лучшими фотографиями снежных барсов из Пермского зоопарка: украсили ими салон электропоезда „Финист“, который курсирует на пригородных маршрутах Прикамья. Работы победителей любительского фотоконкурса „Пермский барс“ показывают простые и милые истории из жизни семейства ирбисов», — говорится в telegram-канале СвЖД.

Всего представлено 16 снимков с пермскими барсами. Пассажиры смогут насладиться фотографиями грациозных животных до конца декабря.

