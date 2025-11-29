В центре Москвы прозвучала стрельба, есть пострадавшие
Пострадавших госпитализировали в больницу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Хохловском переулке в центре Москвы произошел конфликт, в ходе которого один из его участников использовал светошумовое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Между тремя гражданами произошел конфликт. Один из участников применил светошумовое оружие. После он скрылся», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в Max.
В итоге двух пострадавших увезли в больницу. На данный момент полиция ищет стрелявшего. Идет активная проверка.
