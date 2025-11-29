Логотип РИА URA.RU
В центре Москвы прозвучала стрельба, есть пострадавшие

29 ноября 2025 в 18:47
Пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Хохловском переулке в центре Москвы произошел конфликт, в ходе которого один из его участников использовал светошумовое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. 

«Между тремя гражданами произошел конфликт. Один из участников применил светошумовое оружие. После он скрылся», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в Max. 

В итоге двух пострадавших увезли в больницу. На данный момент полиция ищет стрелявшего. Идет активная проверка. 

