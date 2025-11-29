Долиной подсказали единственный способ спасти репутацию
Лариса Долина должна пойти навстречу покупательнице своей квартиры Лурье, чтобы спасти свою репутацию
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Для восстановления своей репутации в глазах людей после скандала с продажей квартиры певице Ларисе Долиной следует наладить контакт с Полиной Лурье — покупательницей ее квартиры. Это может стать первым шагом к прекращению «отмены» артистки в глазах публики. Такой совет артистке дал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«Для прекращения „отмены“ в народе Долиной необходимо пойти на репутационные шаги: первым из них могут стать переговоры с Лурье, покупательницей ее квартиры. Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем, а не отгораживаться от сложившейся ситуации», — дал совет Долиной Рудченко в разговоре с NEWS.RU. Он также предупредил, что сама история стала по своему масштабу чрезвычайной и ее не получится исправить в кратчайшие сроки.
Летом 2024 года Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в элитном ЖК в Хамовниках Полине Лурье, а позже заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной и вернул недвижимость певице, но покупательница квартиры Полина Лурье лишилась и жилья, и денег. Сторона Лурье намерена обращаться в Верховный суд, так как считает решение суда необоснованным.
