Mash: на Крымском мосту разворачивают автомобили из-за новых требований

Новые ограничения на Крымском мосту — со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы со снятыми сиденьями Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Со стороны Тамани на Крымском мосту разворачивают микроавтобусы, которые по документам считаются пассажирскими, но фактически используются для грузоперевозок. Об этом сообщает Mash. По данным авторов канала, под разворот попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели», «Соболи», перевозящие овощи, фрукты, алкоголь, автозапчасти и другие товары.

«Новые ограничения на Крымском мосту — со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы со снятыми сиденьями. Которые работают как грузовики, а по документам считаются пассажирскими. <...> Под разворот попадают „Спринтеры“, „Транзиты“, „Газели“, „Соболи“, которые перевозят овощи, фрукты, алкоголь, автозапчасти и всё, что похоже на товар», — передает telegram-канал.

Отмечается, что новые правила связаны с массовыми жалобами водителей грузовиков и антитеррористическими мерами. При этом личный багаж, бытовые вещи, стройматериалы и продукты «для себя» пропускают. Ориентир на ввоз — 150–200 кг, но фиксированных норм нет.

Продолжение после рекламы

Микроавтобусы, попавшие под ограничения, отправляют в объезд — в сторону Мариуполя или на паром. По предварительной оценке, около 5% всего трафика моста составляют именно такие автомобили.