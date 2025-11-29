Челябинцы назвали сумму, которую готовы потратить на ремонт жилья

Челябинцы предпочитают в ремонтах экологичные материалы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Средняя сумма, которую челябинцы готовы выделить на ремонт, составляет 160 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров».

«В среднем опрошенные готовы потратить на косметическое обновление жилья около 160 000 рублей. Причем молодежь назвала сумму почти в полтора раза больше. Однако 53% хотели бы уложиться в 100 000, из них 30% — в 50 000 рублей. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают 21%, от 200 000 до 350 000 — 5%. Больше полумиллиона готовы потратить только 3% опрошенных», — говорится в исследовании.

Среди предпочтений в выборе помещений для ремонта лидирует кухня — ее выбрали бы 23% опрошенных. Ванную комнату предпочли бы обновить 21% респондентов, спальню — 20%, гостиную — 18%, сообщили аналитики.

Молодежь 18–24 лет больше всего внимания уделяет «умному дому» и дорогой технике: 35% молодых людей заинтересованы в технологиях «умного дома», а 27% готовы потратиться на технику известных брендов, отмечают эксперты. При этом молодежь меньше других заинтересована в использовании экологичных материалов — только 24% представителей этой возрастной группы выбрали бы натуральные и безопасные материалы. В целом 38% всех опрошенных готовы инвестировать в экологичность, даже если это потребует дополнительных вложений. Также 26% хотели бы приобрести мебель из натурального дерева, а 11% — положить паркет и использовать в ремонте натуральный мрамор.