На участке трассы Сургут — Салехард временно перекроют движение
Ограничения продлятся не менее полутора часов
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале в ночь на 1 декабря на автомобильной дороге Сургут-Салехард будет временно перекрыто движение по объездному участку моста через реку Пульпу-Яха. Об этом сообщили в администрации Муравленко.
«В 02:00 1 декабря на автомобильной дороге Сургут-Салехард будет перекрыто движение по временному объезду моста через реку Пульпу-Яха (км 321+708). Причина — реконструкция мостового перехода», — говорится в telegram-канале мэрии.
Водителям рекомендуется заранее скорректировать свои маршруты и соблюдать особую осторожность при планировании поездок в указанный период. Ограничение продлится полтора часа.
