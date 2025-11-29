Логотип РИА URA.RU
На участке трассы Сургут — Салехард временно перекроют движение

29 ноября 2025 в 19:21
Ограничения продлятся не менее полутора часов

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале в ночь на 1 декабря на автомобильной дороге Сургут-Салехард будет временно перекрыто движение по объездному участку моста через реку Пульпу-Яха. Об этом сообщили в администрации Муравленко.

«В 02:00 1 декабря на автомобильной дороге Сургут-Салехард будет перекрыто движение по временному объезду моста через реку Пульпу-Яха (км 321+708). Причина — реконструкция мостового перехода», — говорится в telegram-канале мэрии.

Водителям рекомендуется заранее скорректировать свои маршруты и соблюдать особую осторожность при планировании поездок в указанный период. Ограничение продлится полтора часа.

