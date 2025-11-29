Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Скончалась одна из ярчайших звезд советского спорта

Скончалась олимпийская чемпионка Наталья Петрусева
29 ноября 2025 в 19:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Наталья Петрусева начала заниматься спортом в довольно позднее время (архивное фото)

Наталья Петрусева начала заниматься спортом в довольно позднее время (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 71-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России, отметив ее вклад.

«Ушла из жизни выдающаяся спортсменка Наталья Анатольевна Петрусева. Она была одной из ярчайших звезд советского спорта», — говорится в сообщении пресс-службы.  

В спортивной карьере Натальи Петрусевой — золотая медаль Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде (дистанция 1 000 м), бронзовая награда тех же Игр на дистанции 500 м, а также две бронзовые медали Олимпийских игр 1984 года в Сараево (дистанции 1 000 м и 1 500 м).

Продолжение после рекламы

Петрусева начала заниматься конькобежным спортом в 15 лет, что считается довольно поздним сроком для начала профессиональных тренировок. Тем не менее в течение трех лет спортсменка одержала победу во всех соревнованиях среди юниоров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал