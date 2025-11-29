Скончалась одна из ярчайших звезд советского спорта

Наталья Петрусева начала заниматься спортом в довольно позднее время (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 71-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России, отметив ее вклад.

«Ушла из жизни выдающаяся спортсменка Наталья Анатольевна Петрусева. Она была одной из ярчайших звезд советского спорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

В спортивной карьере Натальи Петрусевой — золотая медаль Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде (дистанция 1 000 м), бронзовая награда тех же Игр на дистанции 500 м, а также две бронзовые медали Олимпийских игр 1984 года в Сараево (дистанции 1 000 м и 1 500 м).

