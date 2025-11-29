Бывшая невеста сына Трампа пришла на деловой прием в прозрачном платье
Фото: Gage Skidmore/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0
Бывшая ведущая Fox News, журналистка, фотомодель и экс-невесты сына президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл появилась на дипломатическом приеме в откровенном наряде — прозрачном платье. Соответствующее видео в соцсетях разместил фотограф Димитрис Пелекис.
«Весьма гламурный посол Америки в Греции Кимберли Гилфойл едва могла двигаться в обтягивающем платье, когда во вторник посетила ужин по случаю Дня благодарения в Афинах. <...> Бывшая невеста Дональда Трампа-младшего расколола социальные сети своим знойным видом, многие посчитали, что „это наряд, который носила бы Кардашьян“, а не политик», — передает Daily Mail. публикуя соответствующее видео, размещенное Пелекисом.
56-летняя Кимберли Гилфойл, которую президент США назначил официальным послом в Греции, выбрала для мероприятия прозрачное облегающее платье черного цвета с кружевами и стразами. Образ Кимберли Гилфойл дополнили объемные локоны и макияж в стиле smoky eyes. Ранее она была невестой Дональда Трампа-младшего — сына президента США.
- Гнат29 ноября 2025 20:39Чо , страшная какая ?