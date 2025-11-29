Что отметить верующим в декабре: главные православные праздники 2025 года

Последний месяц года богат на православные праздники Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В декабре 2025 года православных верующих ждут три главных праздника: Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, день памяти Александра Невского 6 декабря и день Николая Чудотворца 19 декабря. Параллельно продолжается Рождественский пост. URA.RU публикует подробный церковный календарь на последний месяц года, чтобы ничего не пропустить.

Главные православные праздники в декабре 2025

В декабре 2025 года православных ждет сразу несколько знаменательных дат — месяц получился насыщенным и в духовном, и в праздничном смысле. Начинается он торжеством Вступления в храм Пресвятой Богородицы, которые происходят 4 декабря, и сопровождающие их предпразднства накануне, а также дни попразднств, завершающиеся 8 декабря.

Далее верующие вспоминают великих угодников Божьих: 6 декабря Церковь чтит святого благоверного князя Александра Невского, а 13 декабря — апостола Андрея Первозванного, ученика Христова и одного из самых почитаемых святых. Завершает череду дней дня 19 декабря — памяти Николая Чудотворца, одного из самых любимых святых на Руси, покровителя пассажиров, детей и нуждающихся.

В декабре 2025 года наиболее важный церковный праздник - введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), а также начало Рождественского поста

Церковные праздники в начале декабря 2025

В первые дни зимы два праздника особенно любимы в народе — 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы (большой двунадесятый праздник) и 6 декабря день святого благоверного князя Александра Невского. К этим датам всегда готовятся заранее: пекут просфоры, убирают дом и стараются причаститься.

1 декабря

Собор святых Эстонской земли — память всех подвижников, просиявших в Эстонии (установлен патриархом Алексием II в 2002 году).

Мученики Роман диакон и отрок Варул — пострадали при императоре Асклипиаде.

Мученики Закхей диакон и Алфей чтец — обезглавлены при Диоклетиане за открытую проповедь.

Мученик Платон Анкирский — с юности проповедовал, казнен за отказ поклониться Аполлону.

2 декабря

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский — автор перевода Библии на русский язык, особенно заботился о тех, кто отрекся от веры.

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» (Николо-Богоявленский морской собор, Санкт-Петербург).

Пророк Авдий — прятал и кормил гонимых пророков.

Мученик Варлаам — старик, державший раскаленную курильницу до обугливания пальцев, не отрекся от Христа.

3 декабря

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы — день накануне большого праздника.

Преподобный Григорий Декаполит — странствовал и укреплял веру в годы иконоборчества.

Святитель Прокл Константинопольский — ученик Иоанна Златоуста, во время его молебна открылось «Трисвятое» пение.

5 декабря

Попразднство Введения — продолжаем радоваться большому празднику.

Благоверный князь Михаил Тверской — добровольно поехал в Орду и принял смерть, чтобы спасти свой народ.

Апостолы от 70-ти Филимон и Архипп, мученица Апфия — сделали свой дом церковью, погибли во время языческого праздника.

Благоверный князь Петр (в крещении) Владимир-Волынский — внук Ярослава Мудрого, убит по политическому заказу.

6 декабря

Главный святой дня — великий князь Александр Невский. Жил в самое тяжелое для Руси время: с запада — тевтонские рыцари, со востока — Орда. Александр победил шведов на Неве и немцев на Чудском озере, но понимал: воевать сразу на два фронта нельзя. Он ездил в Сарай, кланялся ханам, платил дань золотом, зато сохранил православную веру, русских священников и саму возможность жить дальше. Благодаря ему в столице Орды появилась русская епархия. Умер в 1263 году по дороге из Орды, приняв перед смертью монашество с именем Алексий. Самый любимый русский воин-святой.

Остальные святые и события 6 декабря:

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский — друг Василия Великого и Григория Богослова, один из главных защитников православного учения о Святом Духе в IV веке.

Святитель Митрофан Воронежский (в схиме Макарий) — первый епископ Воронежский, друг и советчик Петра I, благословил создание русского флота, при нем построили десятки храмов.

7 декабря

Великомученица Екатерина — мудрая девушка, обратившая в христианство 50 философов, приняла мученическую смерть.

Мученик Меркурий Смоленский — по голосу Богородицы один вышел против татарского войска и победил.

8 декабря

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы — последний день празднования.

Священномученик Климент, папа Римский — ученик апостола Петра, обратил тысячи язычников.

Священномученик Петр Александрийский — тайно поддерживал узников-христиан, казнен при Галерии.

9 декабря

Святитель Иннокентий Иркутский — первый епископ Иркутский, его миссию в Китай не пустили, но он прославился на сибирской земле.

Преподобный Алипий столпник — 53 года стоял на столпе, исцелял и предсказывал будущее.

Освящение храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве (944 год).

Главные церковные праздники декабря —Введение во храм Пресвятой Богородицы, День памяти святителя Николая Чудотворца и Рождество Христово

Церковные праздники в середине декабря 2025

В декабре два дня особенно выделяются в православном календаре — это 13 декабря, день апостола Андрея Первозванного и 19 декабря, Никола Зимний. Именно в эти даты храмы переполнены, люди едут издалека, а молитвы считаются самыми сильными.

10 декабря

Икона Божией Матери «Знамение» — главная святыня Великого Новгорода, спасла город от осады в 1170 году.

Великомученик Иаков Персянин — сначала отрекся от Христа из страха, потом публично покаялся и принял страшные мучения.

11 декабря

Священномученик Серафим (Чичагов) — бывший полковник, после смерти родных стал священником, реставрировал храмы, расстрелян в 1937-м.

Преподобномученик Стефан Новый — защищал иконы, за это его забили до смерти в тюрьме.

Святитель Феодор Ростовский — племянник Сергия Радонежского, основал Симонов монастырь в Москве.

Мученик Иринарх и семь святых жен — бывший язычник-гонитель, увидев стойкость христианок, сам уверовал и погиб вместе с ними.

12 декабря

Мученик Парамон и с ним 370 мучеников — всех зарубили за отказ поклониться идолам.

Преподобный Акакий Синайский — послушник, которого старец бил до смерти, но после чуда старец полностью изменился.

Мученик Филумен Анкирский — умер от страшных пыток при императоре Аврелиане.

13 декабря

Апостол Андрей Первозванный — один из двенадцати учеников Христа, проповедовавший христианство в разных странах. После многочисленных избиений и гонений был распят в Греции на кресте особой формы, получившем название Андреевского.

Святитель Фрументий — первый епископ Абиссинского царства, воспитатель царского сына. Благодаря его трудам христианство стало государственной религией древнего Аксумского царства.

14 декабря

Праведный Филарет Милостивый — раздал все имущество бедным, и в ответ получил все обратно втройне.

Пророк Наум — предсказал гибель Ниневии, когда город вернулся к грехам.

15 декабря

Пророк Аввакум — предвидел рождение Христа и разрушение Иерусалима.

Преподобный Афанасий затворник Печерский — умер, потом ожил на похоронах и еще 12 лет молчал в пещере.

Мученица Миропия — тайно лечила людей миром от мощей, погибла за веру.

16 декабря

Преподобный Савва Сторожевский — ученик Сергия Радонежского, основал монастырь под Звенигородом, явился во сне царю Алексею Михайловичу и спас Москву.

Пророк Софония — помогал царю Иосии искоренять идолов.

Преподобный Иоанн Молчальник — 9 лет ел только траву в пустыне.

17 декабря

Великомученица Варвара и мученица Иулиания — Варвару пытали, раны исчезали за ночь, Иулиания пошла за ней на смерть.

Преподобный Иоанн Дамаскин — защитник икон, ему отрубили руку, но Богородица исцелила.

Святитель Геннадий Новгородский — собрал первую полную Библию на славянском языке.

18 декабря

Преподобный Савва Освященный — основал знаменитую Великую Лавру в Иудейской пустыне, по его молитве забил источник посреди монастыря.

Святитель Гурий Казанский — два года просидел в земляной яме по клевете, потом стал первым архиепископом Казани.

Преподобные Карион и Захария — отец с сыном скитались по монастырям, пока их не приняли в скиту.

19 декабря

Святитель Николай Чудотворец, Никола Зимний — самый любимый святой на Руси. День его смерти (а не рождения) отмечают как большой праздник. Николай при жизни спасал людей от голода, выкупал должников из рабства, тайно подбрасывал деньги в дом бедняков (отсюда традиция подарков на Рождество).

Начало декабря откроется несколькими памятными днями

Православные праздники в конце декабря 2025

20 декабря

Святитель Амвросий Медиоланский — тот самый, кого ребенок в толпе крикнул «Амвросий епископ!» и весь народ поддержал. Автор гимна «Тебе, Бога, хвалим».

Преподобный Нил Столобенский — 27 лет прожил отшельником на острове, после смерти основали знаменитую Нило-Столобенскую пустынь на Селигере.

Владимирская (Селигерская) икона Божией Матери.

21 декабря

Преподобный Патапий — жил в пустыне, исцелял людей, но бежал от славы в Константинополь и спрятался в городской стене.

Преподобный Кирилл Челмогорский — просветитель чуди, обратил целое языческое племя.

Святая мученица Анфиса — жену римского чиновника сожгли за то, что она приняла крещение от Амвросия Медиоланского.





23 декабря

Святитель Иоасаф Белгородский — великий прозорливец, 9 лет был наместником Троице-Сергиевой лавры.

Мученики Мина, Ермоген и Евграф — казнены при императоре Максимине за проповедь христианства.

Преподобный Фома Вифинский — настоятель монастыря, потом ушел в пустыню, исцелял и предвидел будущее.

24 декабря

Преподобный Даниил Столпник — 33 года простоял на столпе, помогал всем, кто приходил.

Преподобный Никон Сухой Печерский — попал в плен к половцам, отказался от выкупа, чудесно вернулся в Киевскую лавру.

Преподобный Лука Новый Столпник — бывший воин, потом стоял на столпе и молчал, держа камень во рту.

23 декабря

Святитель Иоасаф Белгородский — 9 лет служил наместником Свято-Троицкой лавры, затем епископом Белгородским. Прославился даром прозорливости — предвидения и духовного проникновения в сердца людей.

Мученики Мина, Ермоген и Евграф — пострадали во время гонений императора Максимина. Ермоген, посланный судить Мину, сам уверовал во Христа, увидев его стойкость. Все трое приняли мученическую смерть.

Преподобный Фома Вифинский — с юности посвятил себя монашеской жизни, стал настоятелем монастыря, затем ушел в пустынное уединение. Обладал даром прозорливости и исцелений.

24 декабря

Преподобный Даниил Столпник — получил имя от Бога, в 12 лет ушел в монастырь. 33 года провел на столпе в пустыне, принимая всех страждущих и никому не отказывая в помощи.

Преподобный Никон Сухой — инок Печерского монастыря, захваченный в плен половцами. Чудесным образом перенесся из плена в храм Пресвятой Богородицы на глазах у изумленных стражей.

Преподобный Лука Новый Столпник — бывший византийский воин, принявший монашество. Нес подвиг молчания с камнем во рту, жил на столпах в строгом посте.

25 декабря

Святитель Спиридон Тримифунтский — чудотворец, исцелявший больных и помогавший в нуждах. Простой пастух, ставший епископом, но сохранивший смирение.

Преподобный Ферапонт Монзенский — основатель монастыря на реке Монзе, являвшийся после смерти с пророчествами и предсказаниями.

Священномученик Александр Иерусалимский — принял мученическую смерть в темнице во время гонений на христиан.

26 декабря

Мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест — погибли при Диоклетиане за открытое исповедание веры.

Преподобный Аркадий Новоторжский — ученик преподобного Ефрема, по молитвам которого совершалось множество чудес.

Преподобный Мардарий затворник Печерский (в Дальних пещерах).

27 декабря

Мученики Фирс, Левкий и Каллиник — заступились за гонимых христиан при императоре Декии и приняли мученическую смерть.

28 декабря

Собор Крымских святых (включая апостола Андрея Первозванного и папу Римского Мартина I).

Священномученик Елевферий — стал епископом в 20 лет, казнен вместе с матерью при Адриане.

Преподобный Павел Латрийский — всю жизнь искал уединения, но люди все равно находили его.

Святитель Стефан исповедник, архиепископ Сурожский (Судак).

29 декабря

Пророк Аггей — один из 12 малых пророков, убеждал иудеев строить Второй храм.

Собор Кольских святых (в честь преподобного Трифона Печенгского).

Преподобная София (в миру Соломония) — жена Василия III, пострижена в монахини, на ее могиле происходят исцеления.

Блаженная царица Феофания — византийская императрица, раздавала все нищим все, что имела.

30 декабря

Пророк Даниил и три отрока: Анания, Азария и Мисаил — те самые, кого бросили в печь, но огонь их не тронул.

31 декабря

Мученики Севастиан и дружина его — начальник императорской стражи, тайный христианин, казнен за веру.

Праведный Симеон Верхотурский — сибирский странник-дворянин, после смерти стал одним из самых любимых святых Урала и Сибири.

Пост в декабре

В декабре у православных христиан продолжается Рождественский пост. Он начался 28 ноября и продлится до 6 января — кануна Рождества. Это время, когда стоит немного притормозить, меньше суетиться и больше внимания уделить своему внутреннему миру.

Что важно в пост:

Чаще молитесь и будьте к себе внимательнее

Совершайте добрые дела

Наводите порядок в мыслях и чувствах

Питание в Рождественский пост:

В обычные дни готовьте растительную пищу — каши, овощные супы, тушеные овощи. Можно добавлять растительное масло. Иногда, по воскресеньям и праздникам, разрешается рыба и морепродукты. Пост — это не голодовка и не самоистязание. Его смысл — снизить нагрузку на организм, успокоить душу и подготовиться к светлому празднику Рождества. Поменьше излишеств, побольше спокойствия — вот что действительно важно в декабре.

Как провести церковные праздники в декабре

Вот как провести церковные праздники с пользой для души.

Начните с главного

В праздничный день постарайтесь посетить храм. Если не получается — не беда. Можно помолиться дома, прочитать соответствуюйщий празднику отрывок из Евангелия. Главное — настроиться на духовную волну.

Что стоит отложить на потом

В праздники лучше избегать ссор и раздражения. Отложите бытовые хлопоты: генеральную уборку, стирку, ремонт. Шумные застолья с алкоголем тоже лучше перенести — сейчас не для этого время.

Особые дни декабря

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, можно порадовать себя рыбой и горячей пищей с маслом. 19 декабря, в день Николая Чудотворца, тоже разрешается рыба и немного вина.

Не забывайте про пост

Помните, что весь декабрь продолжается Рождественский пост. В обычные дни готовьте простую растительную пищу: каши, тушеные овощи, грибы. По средам и пятницам — только хлеб, сырые овощи и фрукты. В выходные можно добавить растительное масло.

Самое важное