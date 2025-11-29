Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Тобольске 12-летняя ученица выпала из окна школы

29 ноября 2025 в 19:44
Инцидент произошел 20 ноября

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одной из школ Тобольска (Тюменская область) 20 ноября 12-летняя ученица выпала из окна второго этажа. Об этом сообщил telegram-канал 72.RU со ссылкой на свой источник.

«12-летняя школьница выпала со второго этажа», — цитируют слова источника в паблике «Новости Тюмени. 72.RU». Что предшествовало падению и были ли очевидцы происшествия, не уточняется. Официальных комментариев от ведомств пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.

