В Тобольске 12-летняя ученица выпала из окна школы
29 ноября 2025 в 19:44
Инцидент произошел 20 ноября
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В одной из школ Тобольска (Тюменская область) 20 ноября 12-летняя ученица выпала из окна второго этажа. Об этом сообщил telegram-канал 72.RU со ссылкой на свой источник.
«12-летняя школьница выпала со второго этажа», — цитируют слова источника в паблике «Новости Тюмени. 72.RU». Что предшествовало падению и были ли очевидцы происшествия, не уточняется. Официальных комментариев от ведомств пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
