В мире

Европа

«Открыли двери для крупных сделок»: Орбан дал оценку переговорам с Путиным

Орбан анонсировал заключение крупных сделок после переговоров с Путиным
29 ноября 2025 в 19:53
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что теперь открыты двери для заключения крупных сделок с Россией. Такую оценку он дал после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Идет большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трех серьезных крупных сделок», — заявил Орбан во время выступления в городе Ньиредьхаза, прямой эфир шел на его youtube-канале. Он также отметил, что детали будущих соглашений будут определяться самими компаниями, а не венгерским правительством.

Визит Орбана в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным может быть связан с попыткой сохранить мирный план Дональда Трампа. В интервью URA.RU политолог указал, что из-за утечек информации и чрезмерного внимания к деталям плана его реализация оказалась под угрозой, а Орбан, поддерживающий контакты с РФ, США и Евросоюзом, может выступить в роли посредника.

