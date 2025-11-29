«Открыли двери для крупных сделок»: Орбан дал оценку переговорам с Путиным
Орбан высоко оценил переговоры с Россией
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что теперь открыты двери для заключения крупных сделок с Россией. Такую оценку он дал после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Идет большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трех серьезных крупных сделок», — заявил Орбан во время выступления в городе Ньиредьхаза, прямой эфир шел на его youtube-канале. Он также отметил, что детали будущих соглашений будут определяться самими компаниями, а не венгерским правительством.
Визит Орбана в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным может быть связан с попыткой сохранить мирный план Дональда Трампа. В интервью URA.RU политолог указал, что из-за утечек информации и чрезмерного внимания к деталям плана его реализация оказалась под угрозой, а Орбан, поддерживающий контакты с РФ, США и Евросоюзом, может выступить в роли посредника.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.