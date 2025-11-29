«Открыли двери для крупных сделок»: Орбан дал оценку переговорам с Путиным

Орбан высоко оценил переговоры с Россией Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что теперь открыты двери для заключения крупных сделок с Россией. Такую оценку он дал после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Идет большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трех серьезных крупных сделок», — заявил Орбан во время выступления в городе Ньиредьхаза, прямой эфир шел на его youtube-канале. Он также отметил, что детали будущих соглашений будут определяться самими компаниями, а не венгерским правительством.