Водителей ЯНАО предупредили об опасности на дорогах из-за погоды
В округе ожидаются сильный ветер и метель
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Ямал готовится к резкому ухудшению погодных условий 30 ноября. Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Об этом сообщили в telegram-канале окружной госавтоинспекции.
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными», — говорится в сообщении ведомства. В округе ожидаются сильный ветер, метель и гололедные явления, которые могут осложнить обстановку на дорогах и повлиять на безопасность водителей и пешеходов.
По данным ведомства, в регионе ожидается сильный ветер, с порывами до 18 м/с в Надымском, Пуровском, Красноселькупском, Ямальском и Тазовском районах. Температура воздуха ночью опустится до -17 градусов, местами до -27 при прояснениях.
