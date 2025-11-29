Водителей ЯНАО предупредили об опасности на дорогах из-за погоды

В округе ожидаются сильный ветер и метель Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ямал готовится к резкому ухудшению погодных условий 30 ноября. Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Об этом сообщили в telegram-канале окружной госавтоинспекции.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными», — говорится в сообщении ведомства. В округе ожидаются сильный ветер, метель и гололедные явления, которые могут осложнить обстановку на дорогах и повлиять на безопасность водителей и пешеходов.