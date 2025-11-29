Украина за все время СВО потеряла сотни едлиниц техники и тысячи солдат ВСУ Фото: Министерство обороны Украины

Потери ВСУ за все время российской спецоперации достигли катастрофических масштабов, превысив отметку в 650 тысяч человек. Такими данными с журналистами поделился военкор Руслан Татаринов на основе анализа публикуемых на Украине некрологов.

В Раде также на днях подтвердили, что украинские потери превышают 500 тысяч военных, что непосредственно отражается на моральном духе бойцов. Что происходит в украинской армии и как в целом высчитываются потери в целом — в материале URA.RU.

Украина сама же подтверждает потери

Потери ВСУ с 2022 года Фото: URA.RU

Руслан Татаринов журналистам «Комсомольской правды» подробно описал методику, которая позволяет с высокой долей достоверности оценить масштаб потерь. По его словам, на 27 ноября 2025 года с помощью специальной программы, фиксирующей данные с украинских сайтов и из социальных сетей, было зафиксировано около 699 тысяч некрологов погибших военнослужащих. Эта цифра не включает тех, кто числится пропавшими без вести, или тех, чьи данные были утеряны. Наибольшее количество потерь, согласно этому анализу, приходится на западные области Украины: так, только во Львовской области опубликовано более 80 тысяч некрологов.

Данные военкора перекликаются с официальными заявлениями Минобороны РФ. Еще в июле 2025 года в ведомстве сообщали, что за предыдущие полгода потери противника превысили 220 тысяч человек. К ноябрю ситуация лишь усугубилась: к 12 ноября, например, по данным ведомства, ВСУ ежесуточно теряли более тысячи солдат.

Подобные заявления звучали и из уст самих украинцев. Член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко в интервью youtube-каналу «Суперпозиция» заявил, что Киев потерял «больше 500 тысяч убитых, столько же раненых».

Катастрофические цифры...

Высокие потери ВСУ неоднократно подтверждались на самом высоком уровне. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что с февраля 2022 года потери украинской армии ранеными и убитыми составляют более 1,7 миллиона человек. Именно эти катастрофические цифры, по его словам, являются одной из ключевых причин массового дезертирства среди ВСУ.

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» привел конкретные данные за сентябрь 2025 года: по его информации, ВСУ потеряли около 44,7 тысячи человек, половина из которых — безвозвратные потери. Глава государства также отметил, что значительная часть этих потерь приходится на мобилизованных. Это также непосредственно связано и с ростом числа дезертиров. Как отмечал Путин, только с января по август 2025 года из украинской армии сбежали около 150 тысяч человек.

...и повальное бегство

В целом, по данным украинского издания «Страна.ua», с начала 2025 года по сентябрь из украинской армии дезертировали 142 тысячи человек. Другая статистика, учитывающая и самовольное оставление части (СОЧ), указывает, что за январь-сентябрь 2025 года было зафиксировано свыше 156 тысяч таких случаев. Ежемесячно армия теряет по этим причинам от 17 до 18 тысяч военнослужащих, что практически сравнимо с числом новых мобилизованных.

Для противодействия кризису Верховная рада Украины в сентябре 2025 года приняла в первом чтении законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части. Также рассматривалась инициатива об ужесточении наказания за неповиновение командирам, предусматривающая лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Эти меры, однако, вызвали акции протеста в Киеве и Львове.

На фоне значительных потерь и дезертирства на Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение, которые неоднократно продлевались. Власти пытаются восполнить потери в армии, сталкиваясь с различными способами уклонения от призыва.

Моральный дух на дне

Статистика по пропавшим без вести Фото: URA.RU

Огромные потери со стороны Украины не могли не сказаться на морально-психологическом состоянии украинских военных. Как сообщает британская газета Telegraph, моральный дух ВСУ упал до самого низкого уровня с начала конфликта. Помимо неудач на фронте, на это повлияли нестабильность западной помощи, громкие коррупционные скандалы в Киеве и массовая эмиграция мужчин призывного возраста.

Солдат 110-го полка ВСУ Игорь в разговоре с The New York Times прямо заявил, что новобранцы деморализованы гибелью сослуживцев, а их боевой дух быстро падает. Он также отметил, что обучение в странах НАТО в комфортных условиях кардинально отличается от реальных боевых действий на минных полях под артиллерийским огнем.

Техника Украину не спасает

Потери украиснкой техники Фото: URA.RU

Минобороны РФ также опубликовало данные о технике, уничтоженной с начала СВО. Согласно сообщению ведомства, были уничтожены сотни самолетов и вертолетов, тысячи единиц другой военной техники.