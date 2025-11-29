Директор Долиной ответил всем, кто кричит об отмене артистки
По словам Пудовкина, на Долину идет «мощная и сильная атака»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российская певица Лариса Долина не планировала в Новый год выступать в московском ресторане. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин. А заявление сети ресторанов быстрого питания он назвал «грязненьким и достаточно сомнительным пиарчиком».
«С удивлением прочитал об отмене в „Кафе Пушкинъ“ на Новый год. Мы там не планировали выступать. <...> Фастфуд отменил какую-то доставку. Просто делают себе такой грязненький и достаточно сомнительный пиарчик», — сказал Пудовкин в интервью изданию «Подъем».
Он также не подтвердил данные из СМИ о том, что слушатели массово сдают билеты на концерты певицы. Однако, по словам Пудовкина, он заметил, что общественность не хочет доверять официальным источникам информации, поскольку людям выгоднее выплеснуть агрессию и провести мощную атаку против знаменитости.
«Есть вот такая достаточно мощная и сильная атака и агрессия, — да, это правда. <...> То, что сейчас происходит, вот этот обвал негативной информации, — люди очень любят топтать и бить, когда есть такая ситуация, связанная с публичным лицом», — отметил директор Долиной.
Ранее российские звезды высказались о скандале, который происходит вокруг российской артистки. Так, продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Долина стала жертвой «культуры отмены», а певец Григорий Лепс сообщил, что певица никого не обманывала. Однако нашлись и те, кто винит артистку в случившемся. В частности, певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) заявила, что после инцидента с квартирой Долиной она теперь не может продать собственную недвижимость, поскольку покупатели боятся заключать сделки со знаменитостями.
- Иван29 ноября 2025 20:30Долина по своей и только по своей вине поддалась на уловки мошенников. А пострадал от этого добросовестный покупатель, оставшийся без квартиры и денег. И чтобы сейчас не говорили ее защитники - всякие Пригожины, ей теперь до конца своих дней не отмыться. С этим позором она неминуемо сойдет со сцены.