Директор Долиной ответил всем, кто кричит об отмене артистки

Российская певица Лариса Долина не планировала в Новый год выступать в московском ресторане. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин. А заявление сети ресторанов быстрого питания он назвал «грязненьким и достаточно сомнительным пиарчиком».

«С удивлением прочитал об отмене в „Кафе Пушкинъ“ на Новый год. Мы там не планировали выступать. <...> Фастфуд отменил какую-то доставку. Просто делают себе такой грязненький и достаточно сомнительный пиарчик», — сказал Пудовкин в интервью изданию «Подъем».

Он также не подтвердил данные из СМИ о том, что слушатели массово сдают билеты на концерты певицы. Однако, по словам Пудовкина, он заметил, что общественность не хочет доверять официальным источникам информации, поскольку людям выгоднее выплеснуть агрессию и провести мощную атаку против знаменитости.

«Есть вот такая достаточно мощная и сильная атака и агрессия, — да, это правда. <...> То, что сейчас происходит, вот этот обвал негативной информации, — люди очень любят топтать и бить, когда есть такая ситуация, связанная с публичным лицом», — отметил директор Долиной.