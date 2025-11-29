Логотип РИА URA.RU
Подрядчика в Кургане обязали восстановить плитку, которую повредил земснаряд

29 ноября 2025 в 20:30
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В микрорайоне Шевелевка в Кургане трактор, перевозивший земснаряд, повредил плитку на набережной реки Тобол. Об этом рассказали горожане в жалобе. Власти уже пообещали, что подрядчик отремонтирует покрытие дорожки.

«Подрядчик ООО „Реновация“ гарантирует восстановление плиточного покрытия на участке набережной, через который был осуществлен переезд техники для демонтажа земснаряда в ближайшие сроки», — сообщается на сайте «Обратись». Работы планируется выполнить до 5 декабря.

В Курганской области подрядчики неоднократно оказывались в ситуации, когда им приходилось устранять последствия нарушений. Например, в Кетовском округе подрядной организации поручили устранить выбоины на дороге к деревне Северное — местные жители жаловались на плохое состояние покрытия. В случае невыполнения работ власти угрожали отправить материалы в правоохранительные органы.

Комментарии (4)
  • Внимательный читатель
    29 ноября 2025 20:44
    Нормально. Людям нужно, это не достижение.
  • Горожанка
    29 ноября 2025 20:43
    напоминаю про ужасные дороги в с. Садовое...если что...
  • секретарь
    29 ноября 2025 20:43
    нужно сделать.
  • Лена
    29 ноября 2025 20:36
    Правильно!
