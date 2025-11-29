Подрядчика в Кургане обязали восстановить плитку, которую повредил земснаряд
Плитку повредила техника в Кургане
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В микрорайоне Шевелевка в Кургане трактор, перевозивший земснаряд, повредил плитку на набережной реки Тобол. Об этом рассказали горожане в жалобе. Власти уже пообещали, что подрядчик отремонтирует покрытие дорожки.
«Подрядчик ООО „Реновация“ гарантирует восстановление плиточного покрытия на участке набережной, через который был осуществлен переезд техники для демонтажа земснаряда в ближайшие сроки», — сообщается на сайте «Обратись». Работы планируется выполнить до 5 декабря.
В Курганской области подрядчики неоднократно оказывались в ситуации, когда им приходилось устранять последствия нарушений. Например, в Кетовском округе подрядной организации поручили устранить выбоины на дороге к деревне Северное — местные жители жаловались на плохое состояние покрытия. В случае невыполнения работ власти угрожали отправить материалы в правоохранительные органы.
- Внимательный читатель29 ноября 2025 20:44Нормально. Людям нужно, это не достижение.
- Горожанка29 ноября 2025 20:43напоминаю про ужасные дороги в с. Садовое...если что...
- секретарь29 ноября 2025 20:43нужно сделать.
- Лена29 ноября 2025 20:36Правильно!