Подрядчика в Кургане обязали восстановить плитку, которую повредил земснаряд

В микрорайоне Шевелевка в Кургане трактор, перевозивший земснаряд, повредил плитку на набережной реки Тобол. Об этом рассказали горожане в жалобе. Власти уже пообещали, что подрядчик отремонтирует покрытие дорожки.

«Подрядчик ООО „Реновация“ гарантирует восстановление плиточного покрытия на участке набережной, через который был осуществлен переезд техники для демонтажа земснаряда в ближайшие сроки», — сообщается на сайте «Обратись». Работы планируется выполнить до 5 декабря.