ВСУ атаковали Крым
ПВО ликвидировала шесть украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом
29 ноября 2025 в 20:17
Над Республикой Крым уничтожено 3 БПЛА
С 10:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информация предоставлена Министерством обороны Российской Федерации.
Три БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, еще три — над территорией Республики Крым. «Дежурные средства ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали БПЛА», — сообщили в Министерстве обороны РФ.
