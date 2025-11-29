Бастрыкин заинтересовался нападением агрессивных собак на свердловчан
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства
Фото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащим отловом безнадзорных собак в Камышлове Свердловской области. Дело возбуждено после того, как агрессивные животные напали на малолетнего мальчика и мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«В соцсети сообщается, что на протяжении длительного времени в городе Камышлове вблизи жилых домов обитает большое количество безнадзорных собак. В ноябре текущего года агрессивные животные набросились на малолетнего мальчика, спустя несколько дней — на мужчину. Несмотря на многочисленные обращения граждан, до настоящего времени мер к отлову собак не принято. В СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
