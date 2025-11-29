Дети выбрали лучших наставников со всей России

Кандидатов на премию выдвигали школьники и студенты, они же вошли в состав экспертного совета Фото: пресс-службы конкурса «Новая философия воспитания»

В Москве объявили победителей IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Кандидатов на проект выдвигали школьники и студенты. Они же и оценивали конкурсные работы участников. Церемония прошла в Национальном центре «Россия» в рамках открытия одноименного Международного форума. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе конкурса.

«Я чувствую, что мы едины, что мы одна большая семья. Я очень рада, что я с этой семьей уже два года, и я надеюсь, что мы всегда будем вместе, и мы будем и дальше делать нашу великую Россию только лучше и счастливее!» ­– рассказала победитель в направлении «Навигатор детских открытий» Инна Веселова.

Номинация, в которой победила Инна Веселова, стала самой массовой. На нее поступило более 8300 заявок. Награду победительнице вручал начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Победители IV Всероссийской детской премии Фото: пресс-службы конкурса «Новая философия воспитания»

«На вас лежит серьезная ответственность — для своих учеников вы олицетворяете всю большую семью советников директоров по воспитанию. Вы — те, кто помогает ребятам стать командой, придумываете такие мероприятия, после которых им не хочется уходить домой», — обратился к Веселовой Новиков.

Он подчеркнул, что премия организуется совместно с детьми, поскольку именно детский экспертный совет принял участие в разработке заданий для участников финального этапа. В категории «Навигатор профессиональных маршрутов» победителем стала советник директора по воспитанию Шахунского колледжа аграрной индустрии Полина Лаптева.

«С самого момента введения должности советника директора по воспитанию я занимаю этот пост. <...> То, что я сейчас имею, где я нахожусь, это заслуга команды моего колледжа и региона. И, конечно, наших замечательных детей. Спасибо вам за эту возможность!» — поделилась эмоциями Лаптева.

Победительницу в номинации «Навигатор профессиональных маршрутов» поздравил министр просвещения Сергей Кравцов Фото: пресс-службы конкурса «Новая философия воспитания»

Награду наставник получила из рук министра просвещения России Сергея Кравцова. Он также отметил, что учителя играют важную роль в формировании ключевых ценностей у детей и заслуживают признательности.

«Уже четыре года в школах работают советники директоров по воспитанию. Когда идея этого проекта зародилась, многие были настроены скептически. Но сейчас мы видим, что советники — это молодые перспективные педагоги, которые создают в школах и колледжах особую атмосферу», — отметил Кравцов.

В номинации «Вдохновитель команды» победила муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Анна Воронцова. Награду ей вручил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. Он подчеркнул, что премия уже стала традицией, которая служит платформой для консолидации сообщества профессиональных наставников. Кудряшов указал на то, что инициатива «Навигаторы детства», которая получает поддержку от президента Российской Федерации и Министерства просвещения, объединяет свыше 40 000 наставников.

Он также отметил увеличение интереса к премии в текущем году. По словам Кудряшова, было получено 15 600 заявок. Также он акцентировал внимание на том, что формирование единого воспитательного пространства в настоящее время является одним из ключевых направлений государственной политики.

