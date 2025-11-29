Росавиация закрыла аэропорт в Калуге
29 ноября 2025 в 20:28
В аэропорту «Калуга» (Грабцево) в настоящее время введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. По информации, предоставленной Росавиацией, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
