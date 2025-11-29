Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Сын Трампа стал продавать водку

29 ноября 2025 в 20:42
Сын Трампа объявил о возможности купить водку (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сын президента США Дональда Трампа Эрик стал торговать водкой. О возможности оформить предзаказ он написал на своей странице в X.

«Рад сообщить, что водка доступна для предзаказа», — написал он. Согласно информации на сайте, предварительная стоимость бутылки объемом 0,7 литра составляет 47,45 доллара (3 712 рублей).

Ранее президент США заявлял о своем принципиальном отношении к вредным привычкам. По словам Дональда Трампа, он всегда призывал своих детей и внуков отказываться от употребления сигарет, алкоголя и наркотиков, подчеркивая, что предотвратить возникновение зависимости проще, чем избавиться от уже сформировавшейся. При этом американский лидер утверждает, что сам никогда не употреблял алкогольные напитки.

При этом этот бренд водки уже продавался в период с 2005 по 2011 год. Производство данного алкогольного напитка сначала было налажено в Нидерландах, а впоследствии — в Германии.

