Сын Трампа стал продавать водку

Сын Трампа объявил о возможности купить водку (архивное фото)
Сын президента США Дональда Трампа Эрик стал торговать водкой. О возможности оформить предзаказ он написал на своей странице в X.
«Рад сообщить, что водка доступна для предзаказа», — написал он. Согласно информации на сайте, предварительная стоимость бутылки объемом 0,7 литра составляет 47,45 доллара (3 712 рублей).
Ранее президент США заявлял о своем принципиальном отношении к вредным привычкам. По словам Дональда Трампа, он всегда призывал своих детей и внуков отказываться от употребления сигарет, алкоголя и наркотиков, подчеркивая, что предотвратить возникновение зависимости проще, чем избавиться от уже сформировавшейся. При этом американский лидер утверждает, что сам никогда не употреблял алкогольные напитки.
При этом этот бренд водки уже продавался в период с 2005 по 2011 год. Производство данного алкогольного напитка сначала было налажено в Нидерландах, а впоследствии — в Германии.
