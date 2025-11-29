Синоптики рассказали, расстает ли выпавший в Пермском крае снег
Несмотря на таяние, 3 и 4 декабря вновь ожидаются снегопады
Фото: Илья Московец © URA.RU
Утром 29 ноября 2025 года высота снежного покрова на метеостанции в Перми достигла 14 см, что существенно превысило ожидания. При этом в ближайшие дни на всей территории Пермского края ожидается оттепель, которая приведет к активному таянию снега. Об этом сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
«Снег на всей территории края, особенно завтра в южной части, будет активно подтаивать из-за оттепели. На юге края он точно растает, а вот в Перми может и пережить оттепель и сохраниться до зимы, с учетом того что 3–4 декабря есть некоторый шанс на осадки в виде снега», — сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ. Перспективы окончания оттепели просматриваются на 5 декабря, а активное таяние может закончиться и раньше.
Уточняется, что наиболее вероятный сценарий — сход снега в Перми. На севере края, за исключением крайнего севера, снег существенно подтает. На востоке региона оттепель ожидается слабее, а 3–4 декабря возможны существенные снегопады, что может привести к приросту снежного покрова.
