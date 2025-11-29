В Тюменской области мошенники придумали способ украсть деньги перед праздником

Жительницам региона звонят и пишут под видом представителей магазинов и служб доставки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области перед Днем матери зафиксирован рост активности телефонных и интернет-мошенников, которые используют праздник как повод для кражи персональных данных и денег у женщин. Об этом сообщили в Инфоцентре правительства Тюменской области.

«В Тюменской области активизировались мошенники. Они используют День матери для кражи данных и денег у жительниц региона», — говорится в telegram-канале Инфоцентра.