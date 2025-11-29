Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюменской области мошенники придумали способ украсть деньги перед праздником

29 ноября 2025 в 20:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жительницам региона звонят и пишут под видом представителей магазинов и служб доставки

Жительницам региона звонят и пишут под видом представителей магазинов и служб доставки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области перед Днем матери зафиксирован рост активности телефонных и интернет-мошенников, которые используют праздник как повод для кражи персональных данных и денег у женщин. Об этом сообщили в Инфоцентре правительства Тюменской области.

«В Тюменской области активизировались мошенники. Они используют День матери для кражи данных и денег у жительниц региона», — говорится в telegram-канале Инфоцентра.

Аферисты представляются сотрудниками сервисов, уточняют адрес и время доставки «подарка», после чего просят продиктовать код из SMS якобы для подтверждения личности или оформления бесплатной услуги. Этот код дает им доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал